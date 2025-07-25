Caso Paquetá: decisão do julgamento será anunciada nesta sexta

Lucas Paquetá em atuação durante amistoso com a camisa do West Ham - Foto: Reprodução / Instagram

O futuro da carreira de Lucas Paquetá será conhecido nesta sexta-feira, 25. De acordo com o veículo Claret and Hugh, da Inglaterra, a Football Association (FA) dará o veredito da investigação sobre o possível esquema de apostas em que o brasileiro está envolvido. Paquetá enfrenta um possível banimento vitalício no futebol.

Segundo o portal, fontes dentro do West Ham confirmaram que a decisão sobre as investigações será anunciada nesta sexta pelo tribunal da FA que está encarregado. O caso foi concluído em 4 de junho, mas o anúncio do veredito foi postergado, irritando a diretoria do clube londrino.

Isso porque o julgamento já custou alto para os cofres do West Ham. O camisa 10 esteve próximo do Manchester City em 2023, em negociação que poderia chegar aos 80 milhões de euros à época. O acordo, contudo, não seguiu após informações sobre padrões suspeitos de apostas em cartões que Paquetá recebeu em quatro partidas da Premier League.

No início de julho, o ex-CEO do Everton, Keith Wyness, que atualmente dirige uma consultoria esportiva voltada a clubes de elite, afirmou que o desfecho do processo seria favorável ao jogador.

"Minhas fontes disseram que o caso já está encerrado e que Paquetá será inocentado", afirmou Wyness no podcast Inside Track, do portal Football Insider.

O brasileiro é acusado pela federação inglesa por supostamente forçar cartão amarelo entre novembro de 2022 e agosto de 2023, contra Leicester, Aston Villa, Leeds e Bournemouth. Uma investigação identificou um padrão de apostas suspeito, quando cerca de 60 entradas foram feitas a pessoas ligadas ao jogador no Rio de Janeiro, com predominância na Ilha de Paquetá. Caso seja condenado, o ex-Flamengo pode ser banido do futebol.

Os cartões de Paquetá que geraram a denúncia foram nos jogos da Premier League:

West Ham 0 x 2 Leicester, 12/11/2022: aos 15 minutos do segundo tempo, Lucas Paquetá dá um carrinho em Soumaré e depois faz falta dura em Praet.

West Ham 1 x 1 Aston Villa, 12/03/2023: aos 24 minutos do segundo tempo, Lucas Paquetá dá um carrinho por trás em John McGinn, meia do Aston Villa, no círculo central.

West Ham 3 x 1 Leeds United, 21/05/2023: aos 20 minutos do segundo tempo, Lucas Paquetá chega atrasado em disputa no campo de defesa e derruba Summerville.

Bournemouth 1 x 1 West Ham, 12/08/2023: aos 49 do segundo tempo, Lucas Paquetá sobe para disputa no alto e leva o cotovelo no rosto do adversário.

Saiba mais sobre o caso Paquetá e a ilha carioca

Uma ilha na Baía de Guanabara, com cerca de quatro mil residentes fixos, tornou-se um dos lugares mais conhecidos devido ao futebol. Paquetá, lugar onde foi criado o craque, virou centro das atenções em meio ao processo que pode afastar o jogador das atividades por envolvimento em manipulação de apostas esportivas.