Lucas Paquetá é acusado de planejar cartão amarelo para presentear irmão

Lucas Paquetá - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O meio-campista Lucas Paquetá se envolveu em outra controvérsia envolvendo apostas. O jogador do Westham, da Inglaterra, prometeu levar um cartão amarelo durante uma partida contra o Aston Villa, válida pelo Campeonato Inglês, em 12 de março de 2023.

De acordo com o empresário Bruno Lopez de Moura, em sua delação na CPI das Apostas, instalada no Senado, a situação tinha como objetivo presentear seu irmão, Matheus Tolentino, que fazia aniversário naquele dia.

De acordo com Bruno, ele soube da manipulação de resultados com antecedência e fez apostas combinadas envolvendo Paquetá e o ex-atacante Luiz Henrique, que à época jogava pelo Bétis, da Espanha, e hoje está no Zenit, da Rússia.

Segundo a delação, Marlon recebeu R$ 97 mil em cinco transações distintas de Bruno Tolentino, tio de Lucas Paquetá, e tinha como missão envolver jogadores no esquema. O relatório da investigação sugere que Marlon seria amigo de Matheus, irmão do jogador do West Ham.

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA) investiga Paquetá por suposta má conduta em quatro partidas do West Ham, realizadas entre 2022 e 2023, nas quais o meio-campista teria forçado cartões amarelos para favorecer apostadores.

As acusações foram negadas pelo atleta, que chegou a ser convocado para depor na CPI, mas solicitou o adiamento de seu depoimento e não prestou esclarecimentos.