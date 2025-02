Brasil derrota o Paraguai e se classifica para o Mundial Sub-20

- Foto: Rafael Ribeiro / CBF

A seleção brasileira sub-20 está classificada para a Copa do Mundo da categoria. Na noite desta segunda-feira, 10, o time verde amarelo superou o Paraguai por 3 a 1, no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, pela 3ª rodada do hexagonal final.

Gustavo Prado, Rayan e Alisson marcaram os gols brasileiros, enquanto Ángel Aguayo fez o de honra dos paraguaios.



O Brasil lidera a fase final do Campeonato Sul-Americano com nove pontos e confirmou sua ida ao mundial. Isso porque o Uruguai, atual quinto colocado e que ainda não somou pontos, foi derrotado no confronto direto contra a seleção canarinho e não pode ultrapassá-la.

Com mais três partidas, a Celeste Olímpica somente pode empatar no número de pontos com a equipe brasileira, ficando atrás na classificação por conta do revés.

O time comandado pelo técnico Ramon Menezes tem mais dois jogos pelo Sul-Americano da categoria. O primeiro será contra a Argentina, nesta quinta-feira, 13, e diante do Chile, no próximo domingo, 16.