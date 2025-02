Real vira sobre o City e sai na frente por vaga na Champions League

Real Madrid venceu o Manchester City de virada por 3 a 2 - Foto: Reprodução | Redes Sociais (@realmadrid)

O Real Madrid se acostumou a resolver nos minutos finais em duelos decisivos e, nesta terça-feira, 11, não foi diferente. Pelo primeiro jogo dos playoffs das oitavas de final da Champions League, o clube merengue esteve atrás no placar por duas vezes, mas venceu o Manchester City por 3 a 2 após gol marcado pelo inglês Jude Bellingham aos 47 minutos da segunda etapa.

O atacante Erling Haaland abriu o placar para os Blues, antes do francês Kylian Mbappé igualar o placar. Após o norueguês deixar o City novamente na frente, Brahim Diaz empatou novamente a partida, que chegaria a ser decidida posteriormente nos acréscimos do jogo.

A partida também foi marcada por provocações por parte da torcida do time inglês, que estendeu uma faixa provocando o atacante Vinicius Júnior por ter perdido a disputa pela Bola de Ouro para o meia Rodri, do City. O contexto, entretanto, não impediu o brasileiro de ser eleito o melhor jogador da partida pela Uefa.

Com o resultado, o Real Madrid saiu na frente por uma vaga nas quartas de final da Champions League e pode até empatar no jogo de volta, marcado para a próxima quarta-feira, 19, às 17h, no Santiago Bernabéu, na Espanha.