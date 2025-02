Após aposentadoria, Felipe Melo negocia com emissora de TV

Fluminense foi o último clube na vitoriosa carreira de Felipe Melo - Foto: Lucas Merçon / Fluminense F. C.

Logo após pendurar as chuteiras no Fluminense, Felipe Melo pode dar adeus ao status de recém-aposentado do futebol. De acordo com o jornalista Flávio Ricco, ele negocia com a TV Globo para ser um dos comentaristas esportivos do canal.

As negociações ocorrem de maneira discreta entre as partes e a tendência é de um desfecho positivo. A Globo tem incorporado ex-jogadores em sua equipe de analistas nos últimos em transmissões de jogos e programas.

Vale salientar que Felipe Melo não tem experiência em televisão, a não ser em entrevistas ao vivo e participações em programas.

Felipe Melo teve carreira vitoriosa no futebol

Melo foi revelado pelo Flamengo e passou por Grêmio e Cruzeiro. Na Europa, viveu grande fase, representando equipes como Juventus, Fiorentina, da Itália, e Galatasaray, da Turquia. Ainda na Europa, defendeu Mallorca-ESP, Racing-ESP, Almería-ESP e Internazionale-ITA.

No retorno ao futebol brasileiro, conquistou três títulos de Libertadores, dois pelo Palmeiras e um pelo Fluminense, além do Campeonato Brasileiro de 2018 e Copa do Brasil de 2018.

Vestindo a camisa da Seleção Brasileira, conquistou a Copa das Confederações de 2009, também sendo convocado para disputar a Copa do Mundo de 2010, sendo utilizado como titular. Ao todo, atuou em 22 jogos, somando dois gols e uma assistência.