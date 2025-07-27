Ceni celebra gol de Lucho, cita reforços e explica troca no gol

Bahia vence Juventude por 3 a 0, volta ao G-4 e Rogério Ceni celebra fim do jejum de Lucho, comenta reforços e mudanças no gol - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia venceu e convenceu na noite deste domingo, 27, na Arena Fonte Nova. Contra o Juventude, diante de mais de 32 mil torcedores tricolores, o Esquadrão fez 3 a 0 e reconquistou uma vaga no G-4 do Brasileirão. Após o jogo, o técnico Rogério Ceni celebrou a boa partida, mas também abordou tópicos importantes: o fim do jejum de Lucho, possíveis contratações e a alteração no gol.

Para o comandante, o Bahia foi merecedor do resultado, mas quem teve uma noite ainda mais especial foi o atacante Luciano ‘Lucho’ Rodríguez, que voltou a marcar um gol após 23 jogos de jejum. Assim como o jogador afirmou, Ceni também destacou que o uruguaio tirou um grande peso das costas:

“A gente fica feliz que ele volte a marcar. Eu acho que atacantes precisam de gols para ter confiança [...] É natural o jogador ficar um pouco para baixo, triste por não fazer gols. Então, é importantíssimo [...] Eu fico feliz, particularmente, e acho que todos demonstram alegria por ele ter feito um gol, tirando um peso grande das costas. Que seja o primeiro de muitos”, disse o treinador.

Ainda durante a coletiva, o técnico tricolor frisou que o Bahia está trabalhando para, possivelmente, trazer — em uma ou outra posição — mais um jogador para reforçar o elenco.

Durante a declaração, Ceni citou a circunstancialidade de ter contado apenas com dois zagueiros no plantel do jogo de hoje, algo que nunca havia acontecido antes: “Temos que ponderar a infelicidade da suspensão do Santi (Mingo), a lesão do Rezende, que está voltando, e do Kanu, com uma lesão séria”.

Foi algo circunstancial. Para o próximo jogo já teremos, minimamente, três zagueiros. Quem sabe o Rezende voltando, quem sabe o Fred também, em breve, pode estar com a gente afirmou Ceni - ao comentar sobre a ausência de peças para a zaga

Além de falar sobre a defesa, o comandante também mencionou as lacunas no ataque, revelando que o Tricolor de Aço precisa de mais uma peça.

“Estamos trabalhando [...] Não podemos trazer qualquer jogador. Acredito que precisamos de alguém que realmente possa acrescentar, que tenha condições de disputar posição com o Pulga e com o Ademir, no mínimo em igualdade de condições [...] Hoje, tudo está muito caro, então, já que vamos investir em um jogador, ele precisa somar bastante, porque nessa função sofremos um pouco, principalmente no lado do Pulga”, afirmou Ceni.

Também durante a coletiva, Rogério Ceni explicou a alteração no gol — saída de Marcos Felipe e entrada de Ronaldo. Segundo o treinador, a escolha aconteceu porque ele acreditava que a atmosfera caminhava para uma situação que poderia se tornar desagradável.

“Eu acho que psicologicamente o Marco é um cara forte, de cabeça, está sempre com a cabeça boa, trabalha bem, tudo. Mas achei que era um momento que conversei com ele, até um pouco uma hora e meia antes da preleção. Chamei ele, conversei, e achei que era um momento para a gente dar uma oportunidade para o Ronaldo jogar [...] Isso não impede que ele volte a ser titular em outros jogos”, revelou.

Mas é uma circunstância de momento. Acho que é um pouco de feeling que você tem que ter dentro das circunstâncias que o futebol nos apresenta explicou o técnico - falando sobre a mudança no gol

Próximo compromisso do Esquadrão

Após voltar a vencer na temporada, o Bahia terá pouco tempo de descanso e já foca no duelo decisivo pela Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, 30, às 19h30, novamente na Arena Fonte Nova, a equipe comandada por Rogério Ceni entra em campo para a partida de ida das oitavas de final da principal competição mata-mata do futebol brasileiro, contra o Retrô.