CONFIANÇA RENOVADA!

Xô, jejum! Lucho Rodríguez volta a marcar e garante estar mais "leve"

Uruguaio encerra tabu de 23 jogos sem gols e ajuda o Tricolor a voltar ao G-4 do Brasileirão

Por Téo Mazzoni

27/07/2025 - 21:10 h
Lucho Rodríguez encerrou jejum de quatro meses ao marcar na vitória do Bahia por 3 a 0 sobre o Juventude, garantindo o retorno do Tricolor ao G-4 do Brasileirão Série A
Lucho Rodríguez encerrou jejum de quatro meses ao marcar na vitória do Bahia por 3 a 0 sobre o Juventude, garantindo o retorno do Tricolor ao G-4 do Brasileirão Série A

Xô, jejum! Na noite deste domingo, 27, diante da torcida tricolor, o uruguaio Luciano ‘Lucho’ Rodríguez colocou um ponto final no tabu que já o acompanhava há quatro meses: voltou a marcar um gol após 23 jogos. O tento foi o último do triunfo por 3 a 0 do Bahia contra o Juventude, resultado que recolocou a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni no G-4 do Campeonato Brasileiro.

Após o apito final, o atacante revelou que tirou um caminhão das costas depois do gol marcado:

Fiquei um pouco mais leve
Luciano Rodríguez - atacante do Bahia

Conforme relatado pelo uruguaio, enfrentar esse momento — o maior jejum de gols da carreira — foi muito difícil, como também seria para qualquer atacante. “O atacante sempre quer fazer gol, e para mim era complicado não poder ajudar a equipe nem que fosse com um gol, participar do jogo”, afirmou o camisa 17 do Esquadrão.

Foi muito difícil
disse Lucho - autor do terceiro gol do Bahia

Ainda durante a entrevista, Lucho também agradeceu o apoio da torcida e garantiu que essa força oriunda das arquibancadas será crucial para os jogos subsequentes: “Muito feliz pelo apoio do torcedor [...] Para mim isso é muito importante".

Leia Também:

Lucho encerra jejum, Jean Lucas dá show e o Bahia retorna ao G-4
CBF detalha rodadas 19 a 22 do Brasileirão; veja jogos da dupla Ba-Vi
Saiba a data do confronto entre Bahia e Ceará pela Copa do Nordeste

“Depois da tempestade, vem a calmaria”

Contratação mais cara da história do clube, o atacante Luciano Rodríguez começou o ano com tudo, mas logo depois enfrentou o momento de maior pressão da carreira.

Em meio ao incômodo jejum, o uruguaio voltou a usar a camisa 17 — após herdar a camisa 9 com a saída de Everaldo — em uma tentativa de afastar a “zika”, além de pedir para voltar a atuar pelas pontas. No entanto, nada disso foi suficiente para fazê-lo voltar a estufar as redes.

Apesar do período conturbado, o técnico Rogério Ceni nunca deixou de depositar confiança no atacante, e neste domingo, Lucho voltou a sorrir ao balançar as redes.

É como diz o velho ditado popular: “Depois da tempestade, vem a calmaria”.

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo
Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

Bahia se solidariza após acidente com ônibus de torcedores a caminho de jogo
Bahia se solidariza após acidente com ônibus de torcedores a caminho de jogo

VÍDEO: ônibus da Bamor capota na estrada a caminho do Recife
VÍDEO: ônibus da Bamor capota na estrada a caminho do Recife

R$ 2,5 milhões depois: veja o que o Vitória decidiu fazer com ex-Cruzeiro
R$ 2,5 milhões depois: veja o que o Vitória decidiu fazer com ex-Cruzeiro

