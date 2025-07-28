Bahia e Vitória integram grupo da CBF para fair-play financeiro

CBF cria grupo com Bahia, Vitória e mais 26 clubes para desenvolver o regulamento do fair-play financeiro no futebol brasileiro. Proposta deve sair até novembro de 2025 - Foto: Divulgação/CBF

Com o objetivo de criar uma nova era de governança e responsabilidade financeira no futebol nacional, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou oficialmente a formação de um grupo de trabalho que ficará encarregado de elaborar o regulamento do Sistema de Sustentabilidade Financeira (SSF), popularmente conhecido como o fair-play financeiro do futebol brasileiro.

A iniciativa, que busca estabelecer diretrizes para garantir maior controle, estabilidade e transparência nas finanças de clubes e federações, foi formalizada na última sexta-feira, 26, por meio de portaria assinada pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

A primeira reunião do grupo já tem data marcada: será no dia 11 de agosto, às 10h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A expectativa é que a proposta final do regulamento seja apresentada até o dia 11 de novembro de 2025.

Representatividade nacional no processo

Ao todo, 28 clubes — incluindo Bahia e Vitória — e 8 federações estaduais participarão diretamente da construção do SSF, que será coordenado por Ricardo Gluck Paul, vice-presidente da CBF. A entidade destacou que 32 clubes se inscreveram voluntariamente para participar do processo, o que garantirá, segundo a própria CBF, “representatividade e pluralidade regional”.

Estarão presentes clubes de diferentes divisões e modelos de gestão, incluindo tradicionais potências do futebol brasileiro como Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Grêmio, Internacional e Atlético Mineiro, além de equipes organizadas como SAFs e emergentes no cenário nacional, como Mirassol, Ferroviária e Novorizontino.

Também estão confirmadas federações estaduais de Alagoas, Amapá, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Santa Catarina e Sergipe.

Participação de especialistas

O grupo contará ainda com a presença de especialistas renomados em finanças, direito esportivo e governança corporativa. Entre os nomes já confirmados estão Pedro Daniel (consultor da Ernst & Young), o economista Cesar Grafietti, Caio Resende (diretor da CBF Academy), Alexandre Cordeiro (presidente do CADE), Pedro Trengrouse (advogado e professor), e Maria Daniela Borçatto (advogada da Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol – FENAPAF).

Segundo a CBF, o SSF será construído com base na colaboração entre clubes, federações e especialistas, e visa “a construção de regras que garantam maior transparência e estabilidade às finanças do futebol nacional”.

Veja os clubes participantes: