Série D: Juazeirense e América-RN reeditam duelo histórico de 2017

Juazeirense e América-RN fazem embate pelas oitavas de final da Série D - Foto: Sant Fotografia / Ascom Juazeirense

O destino voltou a cruzar os caminhos de Juazeirense e América-RN na Série D do Campeonato Brasileiro. O confronto válido pela segunda fase da edição 2025 marca o reencontro entre duas equipes que protagonizaram um capítulo marcante da competição em 2017, quando o sonho do acesso se tornou realidade para o Cancão de Fogo e um pesadelo para o Mecão.

Clima de revanche: duelo revive quartas de final de 2017

Naquela temporada, os dois clubes se enfrentaram nas quartas de final, em confronto direto por uma vaga na Série C. No jogo de ida, disputado no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, o time comandado por Carlos Rabello não tomou conhecimento do adversário e venceu por 3 a 0, com dois gols de Alex Sandro e outro de Salatiel.

Na volta, mesmo jogando diante da torcida na Arena das Dunas, o América-RN não conseguiu reverter o placar e ficou apenas no empate por 1 a 1. Salatiel marcou novamente para o Cancão, enquanto Cascata fez o gol do time potiguar. A classificação inédita para a Série C em Natal foi selada, e a frustração ficou para o lado rubro.

Leandro Campos, de algoz a comandante

Curiosamente, o atual técnico da Juazeirense, Leandro Campos, era justamente o treinador do América-RN naquele confronto. O comandante, que hoje está do lado baiano, busca repetir a façanha de 2017 e levar o Cancão novamente ao protagonismo nacional.

Campanhas em 2025

A Juazeirense garantiu sua vaga no mata-mata ao terminar na quarta colocação do Grupo A4, com 22 pontos somados. Já o América-RN, que vem em busca da redenção, fez uma campanha sólida e liderou o Grupo A3, somando os mesmos 27 pontos do Santa Cruz, ficando a frente pelos critérios de desempate.