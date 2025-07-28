Menu
CAMPEONATO BRASILEIRO

Veja como ficou a tabela da Série A após os jogos deste domingo

Rodada teve vitórias de Flamengo, São Paulo e Ceará, além de empate entre Inter e Vasco; Bahia goleou o Juventude

Por Redação

28/07/2025 - 7:44 h
Flamengo venceu o Atlético-Mg e voltou ao topo do Brasileirão
Flamengo venceu o Atlético-Mg e voltou ao topo do Brasileirão -

A 17ª rodada do Campeonato Brasileiro foi encerrada neste domingo, 27, com uma série de confrontos decisivos. Além do Bahia, que venceu o Juventude por 3 a 0 e voltou ao G-4 do Brasileirão, confira os outros quatro jogos que encerraram a rodada.

No MorumBis, o São Paulo mostrou força sob o comando de Hernán Crespo e bateu o Fluminense por 3 a 1. O Tricolor paulista foi dominante desde o início da partida e abriu o placar com Arboleda, aos 23 minutos da primeira etapa. O time ainda desperdiçou um pênalti cobrado por Luciano e teve um gol anulado na segunda etapa, também de Luciano, por toque de mão.

Imagem ilustrativa da imagem Veja como ficou a tabela da Série A após os jogos deste domingo
| Foto: André Durão

No Mineirão, o Cruzeiro foi surpreendido pelo Ceará, que venceu de virada por 2 a 1. Apesar de sair na frente com gol de Kaio Jorge, aproveitando erro do goleiro Bruno Ferreira, o time celeste viu o adversário crescer. Com dois gols de Galeano, o Vozão virou o jogo e garantiu os três pontos fora de casa. Apesar da derrota, Kaio Jorge segue isolado na artilharia do Brasileirão, agora com 13 gols.

Imagem ilustrativa da imagem Veja como ficou a tabela da Série A após os jogos deste domingo
| Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro

Leia Também:

Juazeirense avança, mas Jequié e Barcelona são eliminados da Série D
Ceni celebra gol de Lucho, cita reforços e explica troca no gol
Xô, jejum! Lucho Rodríguez volta a marcar e garante estar mais "leve"

No Beira-Rio, Internacional e Vasco da Gama empataram em 1 a 1, em um jogo de tempos distintos. Os cariocas dominaram a primeira etapa e abriram o placar com Rayan. No segundo tempo, o Colorado voltou melhor e pressionou até o fim. Após a expulsão do goleiro Léo Jardim por cera, o Inter chegou ao empate com gol de Carbonero, já na reta final.

Imagem ilustrativa da imagem Veja como ficou a tabela da Série A após os jogos deste domingo
| Foto: Ricardo Duarte / Internacional

Fechando a rodada no Maracanã, o Flamengo confirmou o favoritismo e derrotou o Atlético-MG por 1 a 0. O gol solitário foi marcado por Léo Ortiz, de cabeça, superando o goleiro Everson. A equipe carioca voltou à liderança.

Imagem ilustrativa da imagem Veja como ficou a tabela da Série A após os jogos deste domingo
| Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Confira como ficou a tabela de classificação após a 17ª rodada:

Tabela de classificação da Série A do Brasileirão após a 17ª rodada
Tabela de classificação da Série A do Brasileirão após a 17ª rodada | Foto: Reprodução / Sofascore

x