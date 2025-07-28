CAMPEONATO BRASILEIRO
Veja como ficou a tabela da Série A após os jogos deste domingo
Rodada teve vitórias de Flamengo, São Paulo e Ceará, além de empate entre Inter e Vasco; Bahia goleou o Juventude
Por Redação
A 17ª rodada do Campeonato Brasileiro foi encerrada neste domingo, 27, com uma série de confrontos decisivos. Além do Bahia, que venceu o Juventude por 3 a 0 e voltou ao G-4 do Brasileirão, confira os outros quatro jogos que encerraram a rodada.
No MorumBis, o São Paulo mostrou força sob o comando de Hernán Crespo e bateu o Fluminense por 3 a 1. O Tricolor paulista foi dominante desde o início da partida e abriu o placar com Arboleda, aos 23 minutos da primeira etapa. O time ainda desperdiçou um pênalti cobrado por Luciano e teve um gol anulado na segunda etapa, também de Luciano, por toque de mão.
No Mineirão, o Cruzeiro foi surpreendido pelo Ceará, que venceu de virada por 2 a 1. Apesar de sair na frente com gol de Kaio Jorge, aproveitando erro do goleiro Bruno Ferreira, o time celeste viu o adversário crescer. Com dois gols de Galeano, o Vozão virou o jogo e garantiu os três pontos fora de casa. Apesar da derrota, Kaio Jorge segue isolado na artilharia do Brasileirão, agora com 13 gols.
Leia Também:
No Beira-Rio, Internacional e Vasco da Gama empataram em 1 a 1, em um jogo de tempos distintos. Os cariocas dominaram a primeira etapa e abriram o placar com Rayan. No segundo tempo, o Colorado voltou melhor e pressionou até o fim. Após a expulsão do goleiro Léo Jardim por cera, o Inter chegou ao empate com gol de Carbonero, já na reta final.
Fechando a rodada no Maracanã, o Flamengo confirmou o favoritismo e derrotou o Atlético-MG por 1 a 0. O gol solitário foi marcado por Léo Ortiz, de cabeça, superando o goleiro Everson. A equipe carioca voltou à liderança.
Confira como ficou a tabela de classificação após a 17ª rodada:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia
Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes