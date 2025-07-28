Juazeirense avança, mas Jequié e Barcelona são eliminados da Série D

Já classificado, Jequié foi facilmente batido pelo ASA em Arapiraca-AL - Foto: @apollofotografiaefilms

A primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro chegou ao fim para os representantes baianos. Apenas a Juazeirense garantiu vaga no mata-mata. Jequié e Barcelona de Ilhéus se despediram da competição de forma melancólica.

Juazeirense sofre revés do líder e fecha o G-4

Já classificada, a Juazeirense entrou em campo apenas para cumprir tabela na última rodada, mas acabou goleada pelo ASA-AL por 3 a 0, em Arapiraca. Marcelo Toscano, duas vezes, e Kelyton marcaram os gols da equipe alagoana.

Com o resultado, o Cancão de Fogo encerrou a fase de grupos na 4ª colocação do Grupo A4, com 22 pontos. Na próxima fase, a equipe comandada por Leandro Campos terá pela frente o América-RN, tradicional clube do futebol nordestino e que terminou como líder do Grupo A3.

Jequié dá adeus em sua estreia nacional

O Jequié precisava de uma vitória por três gols de diferença contra o Sergipe, fora de casa, para sonhar com a classificação. No entanto, o Jipão acabou derrotado por 1 a 0, com gol de Ericsson nos minutos finais. O time do sudoeste baiano encerrou sua primeira participação em torneios nacionais na 6ª posição do Grupo A4, com 16 pontos.

Barcelona de Ilhéus é surpreendido e se despede com derrota

Quem também se despediu de forma amarga foi o Barcelona de Ilhéus. Jogando em casa, a Onça Pintada foi derrotada pelo lanterna Penedense-AL por 1 a 0, resultado que marcou a primeira vitória da equipe alagoana na competição. Com apenas 11 pontos conquistados, o Barcelona encerra sua participação na 7ª colocação do grupo.