Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LIGA DAS NAÇÕES FEMININA 2025

Zé Roberto celebra Brasil na VNL e aponta Itália como exemplo a seguir

Treinador destaca evolução do time brasileiro mesmo com o vice-campeonato

Por Redação

28/07/2025 - 8:16 h
Saiba tudo sobre a final da Liga das Nações Feminina 2025 entre Brasil e Itália, com declarações de José Roberto Guimarães e a preparação da seleção para o Mundial de vôlei.
Saiba tudo sobre a final da Liga das Nações Feminina 2025 entre Brasil e Itália, com declarações de José Roberto Guimarães e a preparação da seleção para o Mundial de vôlei. -

Apesar da derrota na final da Liga das Nações de Vôlei Feminino (VNL), neste domingo, 27, para a Itália por 3 sets a 1, o técnico José Roberto Guimarães evitou qualquer clima de desânimo na seleção brasileira. Para o treinador, o vice-campeonato é parte de um processo de crescimento em um novo ciclo olímpico, e a atuação da equipe merece ser reconhecida.

“Fiquei orgulhoso. Ninguém gosta do segundo lugar, mas o que nós alcançamos foi importante”, afirmou Zé Roberto após o confronto em Lódz, na Polônia.

Mesmo com números equilibrados em viradas de bola e bloqueios, o Brasil sofreu nos contra-ataques italianos — ponto destacado pelo treinador como decisivo para o resultado. “Precisamos evoluir... Não conseguimos bloquear ou defender os contra-ataques como as italianas fizeram, e isso acabou nos complicando”, analisou.

Leia Também:

Série D: Juazeirense e América-RN reeditam duelo histórico de 2017
Veja como ficou a tabela da Série A após os jogos deste domingo
Juazeirense avança, mas Jequié e Barcelona são eliminados da Série D

A seleção brasileira vinha de uma campanha sólida ao longo da VNL, a primeira competição oficial do novo ciclo que culminará nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. Durante o torneio, o grupo comandado por Zé Roberto passou por mudanças importantes, como a consolidação da jovem líbero Marcelle como titular, reflexo da renovação em curso.

“Precisamos dar experiência às meninas mais novas, porque temos alguns anos para as Olimpíadas e devemos evoluir”, disse o treinador, que também elogiou o time adversário. “A Itália hoje é o time a ser batido... A equipe italiana vem de um processo de anos em busca de títulos e conseguiu”.

Este foi o quarto vice-campeonato do Brasil em sete edições da VNL. Embora a seleção esteja constantemente presente em pódios das principais competições, o título de expressão mais recente segue sendo o do Grand Prix de 2017 — torneio que antecedeu a criação da Liga das Nações.

Pensando no futuro próximo, o técnico já projeta a próxima missão: o Campeonato Mundial, que será disputado a partir de 22 de agosto, na Tailândia. O Brasil estreia contra a Grécia, e depois enfrenta França e Porto Rico, na fase de grupos.

“Temos que pensar na nossa volta, na retomada de treinamentos e colocar a cabeça no Mundial. É definir o time, treinar bastante para ter um sincronismo cada vez melhor, pensar nos adversários já conhecidos e depois bater no que ainda estamos errando: os contra-ataques”, concluiu Zé Roberto.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasil x Itália Vôlei Final VNL Feminina Liga Das Nações Vôlei vnl 2025 feminino Vôlei Feminino Ao Vivo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Saiba tudo sobre a final da Liga das Nações Feminina 2025 entre Brasil e Itália, com declarações de José Roberto Guimarães e a preparação da seleção para o Mundial de vôlei.
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

Saiba tudo sobre a final da Liga das Nações Feminina 2025 entre Brasil e Itália, com declarações de José Roberto Guimarães e a preparação da seleção para o Mundial de vôlei.
Play

Bahia se solidariza após acidente com ônibus de torcedores a caminho de jogo

Saiba tudo sobre a final da Liga das Nações Feminina 2025 entre Brasil e Itália, com declarações de José Roberto Guimarães e a preparação da seleção para o Mundial de vôlei.
Play

VÍDEO: ônibus da Bamor capota na estrada a caminho do Recife

Saiba tudo sobre a final da Liga das Nações Feminina 2025 entre Brasil e Itália, com declarações de José Roberto Guimarães e a preparação da seleção para o Mundial de vôlei.
Play

R$ 2,5 milhões depois: veja o que o Vitória decidiu fazer com ex-Cruzeiro

x