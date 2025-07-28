LIGA DAS NAÇÕES FEMININA 2025
Zé Roberto celebra Brasil na VNL e aponta Itália como exemplo a seguir
Treinador destaca evolução do time brasileiro mesmo com o vice-campeonato
Por Redação
Apesar da derrota na final da Liga das Nações de Vôlei Feminino (VNL), neste domingo, 27, para a Itália por 3 sets a 1, o técnico José Roberto Guimarães evitou qualquer clima de desânimo na seleção brasileira. Para o treinador, o vice-campeonato é parte de um processo de crescimento em um novo ciclo olímpico, e a atuação da equipe merece ser reconhecida.
“Fiquei orgulhoso. Ninguém gosta do segundo lugar, mas o que nós alcançamos foi importante”, afirmou Zé Roberto após o confronto em Lódz, na Polônia.
Mesmo com números equilibrados em viradas de bola e bloqueios, o Brasil sofreu nos contra-ataques italianos — ponto destacado pelo treinador como decisivo para o resultado. “Precisamos evoluir... Não conseguimos bloquear ou defender os contra-ataques como as italianas fizeram, e isso acabou nos complicando”, analisou.
Leia Também:
A seleção brasileira vinha de uma campanha sólida ao longo da VNL, a primeira competição oficial do novo ciclo que culminará nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. Durante o torneio, o grupo comandado por Zé Roberto passou por mudanças importantes, como a consolidação da jovem líbero Marcelle como titular, reflexo da renovação em curso.
“Precisamos dar experiência às meninas mais novas, porque temos alguns anos para as Olimpíadas e devemos evoluir”, disse o treinador, que também elogiou o time adversário. “A Itália hoje é o time a ser batido... A equipe italiana vem de um processo de anos em busca de títulos e conseguiu”.
Este foi o quarto vice-campeonato do Brasil em sete edições da VNL. Embora a seleção esteja constantemente presente em pódios das principais competições, o título de expressão mais recente segue sendo o do Grand Prix de 2017 — torneio que antecedeu a criação da Liga das Nações.
Pensando no futuro próximo, o técnico já projeta a próxima missão: o Campeonato Mundial, que será disputado a partir de 22 de agosto, na Tailândia. O Brasil estreia contra a Grécia, e depois enfrenta França e Porto Rico, na fase de grupos.
“Temos que pensar na nossa volta, na retomada de treinamentos e colocar a cabeça no Mundial. É definir o time, treinar bastante para ter um sincronismo cada vez melhor, pensar nos adversários já conhecidos e depois bater no que ainda estamos errando: os contra-ataques”, concluiu Zé Roberto.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes