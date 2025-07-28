Bahia em campo, quadra e areia: basquete tricolor disputa Challenger

Basquete 3x3 do Bahia - Foto: Divulgação

Enquanto o Bahia sobe cada vez mais na tabela do futebol brasileiro, as três cores vão cada vez mais longe também no basquete. Em setembro, menos de um semestre após começar seu time de basquete 3x3, o Tricolor viajará até Brasília para disputar uma etapa do Challenger Fiba 3x3, representando o Brasil.

A competição vale uma vaga na World Tour, a competição de clubes de basquete mais importante do mundo, com a próxima edição acontecendo na China. Disputado entre 12 e 14 de setembro, o Challenger recebe três brasileiros, com o Drible Certo, de São Paulo, e o Praia Clube, de Minas Gerais, fazendo companhia ao Bahia.

O passaporte para a capital federal foi carimbado com a conquista da medalha de prata na quarta etapa da seletiva para o Challenger, no último domingo (27). Como a pontuação era dobrada, o Bahia somou 170 pontos e chegou a um total de 330, que o levou ao terceiro lugar geral. Segunda equipe tricolor, o Esquadrão se despediu nas quartas de final e terminou em quinto na classificação geral, com 240 pontos.

Bahia brilhando em todos os esportes

E não para por aí - se no futebol o clube venceu o Juventude e entrou no G-4 do Brasileirão e no basquete se garantiu no Challenger, o vôlei do Bahia não fica para trás. Na primeira etapa do Campeonato Baiano de Vôlei de Praia sub-24, disputada no último sábado, 26, o tricolor levou a melhor no masculino e no feminino.

No torneio dos homens, Gui Cabral foi campeão jogando em parceria com João Lombardi, do CT Ailton Jr, enquanto entre as mulheres a dupla veio dos mesmos lugares. Laiza, do CT Ailton Jr, venceu junto com Luanna Girardi, atleta do Bahia.

Indo além da campeã, o pódio feminino foi ainda mais tricolor, com Yara Leal e Ana Clara, únicas outras atletas do Bahia competindo, fechando o terceiro e quarto lugar.

Bem no futebol, no vôlei e no futevôlei - disputando a Copa Espanhol na etapa Elevador Lacerda do último domingo, 27, o Tricolor Índio venceu o primeiro lugar ao lado do atleta Guiga. O outro tricolor na disputa, Felipe, foi junto com o jogador Vilas para o segundo lugar do pódio, garantindo duas posições para o Bahia.