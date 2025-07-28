Vitória tem mais jogos que rivais diretos e na luta contra o Z-4 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após um início turbulento no Campeonato Brasileiro, o Vitória parece ter reencontrado algum equilíbrio. Com a sequência de quatro jogos sem perder, sendo dois empates consecutivos contra Sport e Mirassol, o rubro-negro baiano chegou aos 17 pontos e, ao menos momentaneamente, respira fora da zona de rebaixamento.

A posição atual do Leão da Barra é reflexo não apenas dos pontos conquistados recentemente, mas também da estagnação dos concorrentes diretos. O Vitória ocupa a 15ª colocação na tabela.

A vantagem, porém, é frágil. Entre os clubes que lutam diretamente contra o rebaixamento, o rubro-negro baiano é o único que já completou os 17 jogos do primeiro turno. Todos os seus concorrentes ainda têm partidas por disputar, o que adiciona uma dose de incerteza ao cenário.

Juventude e Fortaleza, que hoje integram o Z-4, somam 15 jogos cada, o mesmo número de partidas de Vasco, Grêmio e Atlético-MG. Já o Santos, atual 17º colocado com 15 pontos, tem 16 partidas e pode ultrapassar a pontuação do Colossal em caso de vitória em seu próximo compromisso.

Jogo-chave nesta terça pode alterar cenário

A rodada atrasada da 14ª rodada reserva um confronto direto com impacto imediato para o Vitória. Nesta terça-feira, 29, Grêmio e Fortaleza se enfrentam na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Em caso de resultado positivo para o Tricolor do Pici, o Leão da Barra perderia uma posição na tabela por critério de número de vitórias. O time cearense iria a quatro triunfos.

Se houver empate, o Leão permanece na 15ª colocação, mas com a ameaça de mais clubes encostando. Uma vitória do Grêmio, por outro lado, ajudaria a frear um concorrente direto que ainda tem duas partidas a menos em relação ao rubro-negro baiano.

Foco no aproveitamento e reforços na janela

A sequência invicta recente é um alento, mas o time ainda tem um dos piores aproveitamentos como mandante e precisa corrigir a instabilidade defensiva que comprometeu boa parte da campanha até aqui.

O técnico Fábio Carille tem tentado consolidar um padrão tático mais consistente e aguarda a disponibilidade dos novos reforços para fortalecer o elenco na reta final do primeiro turno. Romarinho, por exemplo, pode atuar contra o Palmeiras. Ruben Ismael aprimora a parte física, enquanto Cantalapiedra segue sem regularização.

A diretoria já indicou que está atenta ao mercado, sobretudo buscando jogadores com experiência em lutas contra o rebaixamento, algo considerado estratégico para uma equipe que terá confrontos diretos nas próximas rodadas. Entre eles, estão partidas contra Vasco, Atlético-GO e Juventude, todos adversários diretos.

Próximos capítulos da luta

Com o Brasileirão embolado na parte inferior da tabela e a diferença entre o 13º e o 18º lugar sendo mínima, o Vitória sabe que cada ponto somado ou perdido pode significar uma guinada na luta pela sobrevivência.

A matemática ainda é apertada, mas o momento indica evolução, e, mais do que nunca, a equipe precisa transformar a recuperação recente em regularidade, enquanto seca os adversários diretos a cada rodada.