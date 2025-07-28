Fábio Carille terá primeira semana livre para treinamentos no Vitória

Técnico Fábio Carille durante a partida contra o Mirassol - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após uma maratona de cinco jogos em apenas 14 dias, o técnico Fábio Carille enfim terá a sua primeira semana completa de treinos à frente do Vitória.

O tempo livre, antes do difícil compromisso diante do poderoso Palmeiras no próximo domingo, 2, às 19h30, no Barradão, chega como um respiro necessário para um treinador que, até agora, vinha conduzindo o time "na base da conversa".

"As semanas que vão abrir espaço para que eu consiga treinar e ver melhor o grupo todo. Todos estão se dedicando bastante. Jogadores estão me surpreendendo, até os da base, e eu estou gostando do pouco que eu vi. No meu período aqui, eles vêm treinando muito bem", afirmou Carille após o empate contra o Sport.

Apesar do pouco tempo a frente do rubro-negro baiano, Carille já observou aspectos positivos, especialmente na questão do comprometimento dos atletas do elenco trabalhos realizados até aqui..

"No meu período aqui, eles vêm treinando muito bem. Quando eu começar a trabalhar dentro das características de cada um e ver o que vai ser o melhor para o Vitória, a gente começa a ter uma definição de time", acrescentou o treinador.

Desde que assumiu o comando rubro-negro, no último dia 9 de julho, Carille ainda busca conhecer o elenco por completo e definir uma espinha dorsal para o restante do Brasileirão.

Entre a euforia da vitória contra o RB Bragantino e a frustração do empate contra o Sport, o trabalho recente coloca o Leão da Barra na 15ª colocação, momentaneamente fora da zona de rebaixamento.

Até aqui, foram cinco partidas sob seu comando, com uma vitória, três empates e uma derrota, com 40% de aproveitamento.

Internacional 1 x 0 Vitória (13ª rodada)

Botafogo 0 x 0 Vitória (14ª rodada)

Vitória 1 x 0 Bragantino (15ª rodada)

Vitória 2 x 2 Sport (16ª rodada)

Mirassol 1 x 1 Vitória (17ª rodada)