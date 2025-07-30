MUDANÇAS
Marcelo Côrtes assume coordenação do departamento médico do Vitória
Profissional assume no lugar de Luis Filipe Daneu que foi desligado do clube
Por Marcello Góis
O Vitória oficializou uma mudança significativa em um setor estratégico do clube. O médico Marcelo Côrtes é o novo coordenador do departamento médico rubro-negro. Ele assume a função no lugar de Luís Filipe Daneu, que foi desligado da instituição nesta semana.
Profissional experiente e com histórico de longa atuação no clube, Marcelo é médico ortopedista e traumatologista especializado em Cirurgia do Pé e Tornozelo. Ele integra o corpo médico do Vitória desde 2010, acumulando conhecimento profundo sobre a rotina do clube e o perfil dos atletas.
A mudança faz parte do processo contínuo de reestruturação interna conduzido pela atual gestão, que visa aperfeiçoar o suporte clínico, fisioterápico e preventivo oferecido aos atletas, tanto na base quanto no elenco principal.
A coordenação médica tem papel fundamental não apenas no tratamento de lesões, mas também no planejamento de ações que impactam diretamente no rendimento em campo.
Embora o clube não tenha divulgado os motivos da saída de Daneu, em nota oficial o Vitória agradeceu pelos serviços prestados ao longo do período em que esteve à frente do setor médico e desejou sucesso na sequência da sua trajetória profissional.
Com a efetivação de Marcelo Côrtes na coordenação, a expectativa é de que o departamento siga em evolução, alinhando-se às diretrizes de profissionalização e eficiência adotadas nos demais setores do Rubro-Negro.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia
Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes