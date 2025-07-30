Marcelo Côrtes assume coordenação do departamento médico do Vitória

Marcelo Côrtes é médico do Vitória há 15 anos - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória oficializou uma mudança significativa em um setor estratégico do clube. O médico Marcelo Côrtes é o novo coordenador do departamento médico rubro-negro. Ele assume a função no lugar de Luís Filipe Daneu, que foi desligado da instituição nesta semana.

Profissional experiente e com histórico de longa atuação no clube, Marcelo é médico ortopedista e traumatologista especializado em Cirurgia do Pé e Tornozelo. Ele integra o corpo médico do Vitória desde 2010, acumulando conhecimento profundo sobre a rotina do clube e o perfil dos atletas.

A mudança faz parte do processo contínuo de reestruturação interna conduzido pela atual gestão, que visa aperfeiçoar o suporte clínico, fisioterápico e preventivo oferecido aos atletas, tanto na base quanto no elenco principal.

A coordenação médica tem papel fundamental não apenas no tratamento de lesões, mas também no planejamento de ações que impactam diretamente no rendimento em campo.

Embora o clube não tenha divulgado os motivos da saída de Daneu, em nota oficial o Vitória agradeceu pelos serviços prestados ao longo do período em que esteve à frente do setor médico e desejou sucesso na sequência da sua trajetória profissional.

Com a efetivação de Marcelo Côrtes na coordenação, a expectativa é de que o departamento siga em evolução, alinhando-se às diretrizes de profissionalização e eficiência adotadas nos demais setores do Rubro-Negro.