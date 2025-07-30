Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUDANÇAS

Marcelo Côrtes assume coordenação do departamento médico do Vitória

Profissional assume no lugar de Luis Filipe Daneu que foi desligado do clube

Por Marcello Góis

30/07/2025 - 8:23 h | Atualizada em 30/07/2025 - 11:44
Marcelo Côrtes é médico do Vitória há 15 anos
Marcelo Côrtes é médico do Vitória há 15 anos -

O Vitória oficializou uma mudança significativa em um setor estratégico do clube. O médico Marcelo Côrtes é o novo coordenador do departamento médico rubro-negro. Ele assume a função no lugar de Luís Filipe Daneu, que foi desligado da instituição nesta semana.

Profissional experiente e com histórico de longa atuação no clube, Marcelo é médico ortopedista e traumatologista especializado em Cirurgia do Pé e Tornozelo. Ele integra o corpo médico do Vitória desde 2010, acumulando conhecimento profundo sobre a rotina do clube e o perfil dos atletas.

A mudança faz parte do processo contínuo de reestruturação interna conduzido pela atual gestão, que visa aperfeiçoar o suporte clínico, fisioterápico e preventivo oferecido aos atletas, tanto na base quanto no elenco principal.

A coordenação médica tem papel fundamental não apenas no tratamento de lesões, mas também no planejamento de ações que impactam diretamente no rendimento em campo.

Embora o clube não tenha divulgado os motivos da saída de Daneu, em nota oficial o Vitória agradeceu pelos serviços prestados ao longo do período em que esteve à frente do setor médico e desejou sucesso na sequência da sua trajetória profissional.

Com a efetivação de Marcelo Côrtes na coordenação, a expectativa é de que o departamento siga em evolução, alinhando-se às diretrizes de profissionalização e eficiência adotadas nos demais setores do Rubro-Negro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Departamento médico Marcelo Côrtes mudanças vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Marcelo Côrtes é médico do Vitória há 15 anos
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

Marcelo Côrtes é médico do Vitória há 15 anos
Play

Bahia se solidariza após acidente com ônibus de torcedores a caminho de jogo

Marcelo Côrtes é médico do Vitória há 15 anos
Play

VÍDEO: ônibus da Bamor capota na estrada a caminho do Recife

Marcelo Côrtes é médico do Vitória há 15 anos
Play

R$ 2,5 milhões depois: veja o que o Vitória decidiu fazer com ex-Cruzeiro

x