HOME > esportes > FUTEBOL
BRASILEIRÃO

Fortaleza perde para o Grêmio em Porto Alegre e segue no Z-4

Resultado faz os cearenses não se aproximarem do Vitória na tabela

Por Marcello Góis

30/07/2025 - 7:41 h
Dinamarquês Martin Braithwaite fez dois gols de pênalti contra o Fortaleza
Dinamarquês Martin Braithwaite fez dois gols de pênalti contra o Fortaleza

Em partida atrasada da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza foi derrotado por 2 a 1 pelo Grêmio, na noite da última terça-feira, 29, e se manteve na zona de rebaixamento. O resultado foi visto com atenção pelos lados so Vitória, já que o clube cearense é concorrente direto Leão da Barra na luta para escapar da degola.

A partida, disputada na Arena do Grêmio, teve um início agitado. O goleiro Magrão comprometeu o Fortaleza ao cometer dois pênaltis nos primeiros 14 minutos de jogo, ambos convertidos por Braithwaite, atacante dinamarquês do Tricolor Gaúcho. O Leão do Pici até tentou reagir ainda no primeiro tempo, com gol de Deyverson aos 23 minutos, mas a reação parou por aí.

Apesar da tentativa de pressão na segunda etapa, o time comandado pelo português Renato Paiva não conseguiu buscar o empate. O Grêmio segurou o resultado e venceu, chegando aos 20 pontos, na 14ª colocação. Agora com 16 jogos realizados, o Fortaleza estaciona nos 14 pontos e permanece em 18º, dentro da zona da degola.

Próximos compromissos

Na sequência da competição, o Grêmio visita o Fluminense, neste sábado, 2, às 21h, no Maracanã. Já o Fortaleza encara o Corinthians, domingo , 3, às 16h, na Neo Química Arena, em mais um desafio fora de casa.

Enquanto isso, o Vitória se prepara para seu próximo confronto na tentativa de sair do Z-4. Os comandados de Fábio Carille enfrentam o Palmeiras neste domingo, 3, às 19h30, no Barradão, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Há quatro jogos sem perder, vale salientar que o Colossal ocupa a 15ª colocação na classificação geral, com 17 pontos somados em 17 jogos disputados.

Tags:

Brasileirão Gremio x Fortaleza vitória Zona de Rebaixamento

