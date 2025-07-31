NÃO CURTIU
Ex-BBB detona Preta Gil dias após morte: “Satânica”
O rapaz ainda questionou a trajetória artística da cantora
Por Franciely Gomes
O nome de Preta Gil continua em destaque após sua morte, ocasionada por complicações causadas pelo câncer. A cantora foi detonada pelo ex-BBB Adrilles Jorge durante a participação dele num podcast na última semana.
Na entrevista, o rapaz afirmou que a artista não fez nada de relevante para a cultura brasileira. “Fiz uma pergunta que caíram de pau em cima de mim. O que a Preta Gil fez de relevante para a cultura brasileira? Com todo respeito à própria Preta Gil, que eu não acho que era má pessoa. [Não fez] porr@ nenhuma”, disparou.
Ele ainda questionou a origem da fortuna da filha de Gilberto Gil, citando um valor muito acima do original, que é em torno de R$ 30 milhões. “Ela não era uma grande cantora, não era uma grande artista... Tinha uma fortuna de R$ 400 milhões, que eu não sei de onde veio”, disse.
Durante o bate papo, Adrilles também chamou a empresa de Preta de satânica. “Ela era uma das donas da Mynd, que eu acho uma agência satânica de influenciadores. Um lugar que impõe ideologias políticas e pautas específicas, uma coisa horrorosa”, reforçou.
Polêmica
O vídeo acabou viralizando nas redes sociais e rendeu uma série de comentários dos internautas, que criticaram a atitude do ex-BBB. “E você quem é? Deixa a mulher descansar em paz... Ela era simplesmente uma pessoa maravilhosa, cheia de boas amizades e com um pai que é um ícone da música brasileira, fez história”, disse um internauta.
Já outra moça concordou com Adrilles e reforçou que Preta não realizou feitos importantes para a música. “Olha, parabéns. Penso igual. Primeira pessoa que vejo falar com verdade e sensatez”, afirmou.
