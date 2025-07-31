Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUDANÇA RADICAL

Oruam é obrigado a mudar o cabelo na prisão; confira

O cantor surgiu em uma foto com o novo visual

Por Franciely Gomes

31/07/2025 - 18:25 h
O rapper estava com o cabelo vermelho
O rapper estava com o cabelo vermelho -

Oruam foi obrigado a dar adeus aos fios vermelhos durante sua passagem pelo na unidade prisional no Rio de Janeiro. Preso há mais de uma semana, o cantor pintou o cabelo de preto para se juntar aos outros detentos, como mostra uma foto que viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira, 31.

Oruam com o cabelo preto na prisão
Oruam com o cabelo preto na prisão | Foto: Reprodução

Questionada sobre a mudança do artista, a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) informou que o procedimento é padrão para todos os custodiados. Oruam segue preso na Penitenciária Dr. Serrano Neves, em Bangu, no Rio de Janeiro.

O local é conhecido por receber criminosos associados à facção Comando Vermelho, conhecida pela sigla CV. Por lá, já passaram nomes como MC Poze do Rodo e Marcinho VP, pai de Oruam que é apontado como líder do CV.

Leia Também:

Gracyanne Barbosa abre o jogo sobre reconciliação com Belo
Gominho deixa empresa de Preta Gil e surpreende bastidores
Zezé Di Camargo tenta beijar fã e leva invertida em show

Porque Oruam foi preso?

O rapper foi detido no dia 22 de julho, após se entregar voluntariamente à polícia. Ele está sendo acusado de associação ao tráfico de drogas, tráfico de drogas, resistência, desacato a autoridade, dano, ameaça e lesão corporal.

O rapper ainda está sendo acusado de tentativa de homicídio qualificado contra os policiais que fizeram uma operação em sua mansão. O fato ocorreu no dia 21 de julho, após os policiais cumprirem um mandado de busca e apreensão. Os oficiais alegaram que Oruam tentou esconder o jovem, que foi acusado de roubar um carro, e arremessou pedras a uma altura de 4,5 metros na direção deles.

Na decisão, a juíza responsável pelo caso, Tula Correa de Mello, da 3ª Vara Criminal, também incluiu um amigo do artista, Willyam Matheus Vianna Rodrigues Vieira, como réu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Oruam Oruam preso prisão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O rapper estava com o cabelo vermelho
Play

De férias, Adriana Esteves e Vladimir Brichta desbravam cidade baiana

O rapper estava com o cabelo vermelho
Play

Ivete emociona fãs ao homenagear Preta Gil em micareta no Ceará

O rapper estava com o cabelo vermelho
Play

Desrespeito? Reação de Janja no velório de Preta Gil causa revolta

O rapper estava com o cabelo vermelho
Play

Atitude de famosa no caixão de Preta Gil chama atenção; VÍDEO

x