Oruam é obrigado a mudar o cabelo na prisão; confira

O rapper estava com o cabelo vermelho - Foto: Reprodução | Instagram

Oruam foi obrigado a dar adeus aos fios vermelhos durante sua passagem pelo na unidade prisional no Rio de Janeiro. Preso há mais de uma semana, o cantor pintou o cabelo de preto para se juntar aos outros detentos, como mostra uma foto que viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira, 31.

Oruam com o cabelo preto na prisão | Foto: Reprodução

Questionada sobre a mudança do artista, a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) informou que o procedimento é padrão para todos os custodiados. Oruam segue preso na Penitenciária Dr. Serrano Neves, em Bangu, no Rio de Janeiro.

O local é conhecido por receber criminosos associados à facção Comando Vermelho, conhecida pela sigla CV. Por lá, já passaram nomes como MC Poze do Rodo e Marcinho VP, pai de Oruam que é apontado como líder do CV.

Porque Oruam foi preso?

O rapper foi detido no dia 22 de julho, após se entregar voluntariamente à polícia. Ele está sendo acusado de associação ao tráfico de drogas, tráfico de drogas, resistência, desacato a autoridade, dano, ameaça e lesão corporal.

O rapper ainda está sendo acusado de tentativa de homicídio qualificado contra os policiais que fizeram uma operação em sua mansão. O fato ocorreu no dia 21 de julho, após os policiais cumprirem um mandado de busca e apreensão. Os oficiais alegaram que Oruam tentou esconder o jovem, que foi acusado de roubar um carro, e arremessou pedras a uma altura de 4,5 metros na direção deles.

Na decisão, a juíza responsável pelo caso, Tula Correa de Mello, da 3ª Vara Criminal, também incluiu um amigo do artista, Willyam Matheus Vianna Rodrigues Vieira, como réu.

