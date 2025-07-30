Preso, Oruam é denunciado por tentar matar policiais civis

Oruam foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como Oruam, foi denunciado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado contra policiais civis, durante uma operação policial na casa do artista na madrugada do dia 22 de julho no Joá, na zona Oeste do Rio de Janeiro.

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) apresentou uma denúncia na última segunda-feira, 28. Na terça-feira, 29, a juíza Tula Correa de Mello da 3ª Vara Criminal aceitou a denúncia e tornou Oruam réu pelo crime. O MPRJ pediu a condenação de Oruam por tentativa de homicídio por meio cruel e torpe contra agentes de segurança pública.

Filho de Marcinho VP, líder do Comando Vermelho (CV), Oruam está preso desde o último dia 22 de julho, quando se apresentou à polícia. Ele está detido no Complexo Penitenciário de Gericinó, conhecido como Bangu 3.

O rapper é acusado de “arremessar pedras diversas vezes de grande peso e volume” e acertar no delegado Moysés Gomes e no oficial de Cartório da Polícia Civil Alexandre Ferraz. A Polícia Civil estava no local para cumprir um mandado de busca e apreensão contra “Menor Piu”, menor de idade suspeito de atuar como segurança de Edgar Alves de Andrade, o “Doca”, líder do Comando Vermelho e chefe do tráfico no Complexo da Penha.

A Promotoria de Justiça apresentou laudos periciais e a segunda Lei de Newton para qualificar o risco do lançamento das pedras contra os policiais. O órgão concluiu que a força de impacto dos arremessos é “muito acima do limiar de fratura óssea craniana, podendo resultar em lesões letais imediatas”.

Além disso, a denúncia cita os vídeos feitos pelo rapper, em que ele aparece “desafiando ostensivamente os agentes públicos, incitando a presença policial no interior do Complexo da Penha, localidade notoriamente conhecida por ser reduto da facção criminosa Comando Vermelho, com histórico de resistência armada contra forças de segurança”. Em um dos vídeos, Oruam diz: “Quero vocês virem aqui, pô, me pegar aqui dentro do complexom não vai me pegar…”.

O MPRJ também denunciou Willyam Matheus Vianna Rodrigues Vieira, que estava junto com o artista na casa, por tentativa de homicídio qualificado por arremessar pedras contra os agentes.

A Justiça determinou a prisão preventiva dos dois acusados para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Oruam já está preso preventivamente em Bangu 3, mas a juíza expediu um novo mandado de prisão para o artista.

Prisão e transferência para presídio destinado ao CV

A prisão de Oruam aconteceu na última terça-feira, 22. Ele foi transferido para a penitenciária Serrano Neves, conhecida como Bangu 3, no Complexo de Gericinó, Zona Oeste do Rio, onde estão integrantes do Comando Vermelho (CV).

A transferência aconteceu na noite de terça, antes mesmo da audiência de custódia, que está prevista para acontecer na tarde desta quarta-feira, 23, e irá avaliar a legalidade da prisão.

No sistema penitenciário fluminense os internos são separados de acordo com a facção que tem influência sobre a região de origem do custodiado ou com suas alianças criminosas para evitar confrontos. Há cadeias diferentes designadas para Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro (TPC), Amigos dos Amigos (ADA) e para milicianos, por exemplo.

Na Bangu 3, onde Oruam está, ficam custodiados os presos com alta periculosidade do CV, como os chefes My Thor, Criam de Belford Roxo, Léo Barrão, Choque e Naldinho. Todos são da mesma geração do tráfico do pai de Oruam, Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, considerado pela polícia líder da facção e preso em presídio federal.

Vale lembrar que o local é o mesmo onde ficou Marlon Brendon Coelho Couto, o MC Poze do Rodo, 26, quando foi preso em 29 de maio sob suspeita de apologia ao crime e envolvimento com o tráfico de drogas. Ao ingressar no sistema prisional, ele afirmou identificar-se com o Comando Vermelho, segundo a Seap.

Oruam está em uma cela isolada, e passou a noite separado dos demais internos, de acordo com a Seap. Ele está recebendo a alimentação padrão da unidade, composta por café da manhã com café com leite e pão com manteiga. O almoço será frango, cenoura cozida, feijão, arroz, salada de beterraba ralada e suco.

Oruam foi indiciado por quase dez crimes

A prisão preventiva de Oruam foi decretada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) na terça após acusação de crimes praticados durante uma operação policial em sua residência no Joá, Zona Oeste do Rio.

Oruam foi indiciado pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal, segundo o TJRJ e o secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Felipe Curi. A pena somada para os delitos pode chegar a 25 anos de prisão.

As acusações surgiram quando policiais tentavam cumprir um mandado de busca e apreensão de um adolescente, identificado como Menor Piu, que estava na casa de Oruam. O menor é suspeito de atuar como segurança de Edgar Alves de Andrade, o “Doca”, líder do Comando Vermelho (CV) e chefe do tráfico no Complexo da Penha.

Durante a ação, Oruam e outros indivíduos jogaram pedras e proferiram ofensas contra os policiais, resultando em um agente ferido. Em outro momento, o rapper se identificou como filho de Marcinho VP, um dos maiores líderes do CV, em uma tentativa de intimidação.