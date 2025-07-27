Esposa de MC Poze e noiva de Oruam se juntam em ato por liberdade

Viviane Noronha e Fernanda Valença se juntam em protesto para apoiar Oruam - Foto: Reprodução| Instagram

Neste sábado,26, Viviane Noronha, esposa de MC Poze, participou de uma nova manifestação em apoio a Oruam, em frente ao Complexo de Gericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ela esteve ao lado de Fernanda Valença, noiva do cantor.

O rapper está preso no local desde a última quarta-feira,23, um dia após ter uma prisão preventiva decretada contra ele.

As duas posaram em frente a um bandeirão que pedia a liberdade do cantor, com camisas estampadas com a frase “MC não é bandido”, que também foi utilizada durante a prisão de MC Poze, em maio deste ano. Além disso, as blusas traziam um versículo bíblico: “Amai-vos uns aos outros como eu vos amei” (João 13:34).

Fernanda também compartilhou em suas redes sociais uma roda de oração. “Eu sempre acreditei muito em Deus. No bom e no ruim, é com Ele na frente sempre. A gente não tem que entender os planos de Deus. Só aceitar e confiar”, declarou.

A noiva de Oruam ainda agradeceu o apoio dos fãs e seguidores do cantor, de 24 anos.

Já MC Poze lamentou a prisão do amigo e prestou solidariedade por já ter passado por situação semelhante. “Só eu sei, filho, o que você está passando aí. Vai dar tudo certo, vamos vencer essa, e saiba que eu nunca vou te abandonar.” O cantor também criticou outros artistas do meio que não demonstraram apoio a Mauro.

Oruam se entregou à Justiça na última terça-feira,22. O cantor foi indiciado por sete crimes: tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal. Segundo o secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Felipe Curi, somadas, as penas podem chegar a aproximadamente 25 anos de prisão.