LIBERDADE

Esposa de MC Poze e noiva de Oruam se juntam em ato por liberdade

Manifestação aconteceu em frente ao Complexo de Gericinó, no Rio; onde o rapper está preso

Por Agatha Victoria

27/07/2025 - 14:55 h
Viviane Noronha e Fernanda Valença se juntam em protesto para apoiar Oruam
Viviane Noronha e Fernanda Valença se juntam em protesto para apoiar Oruam -

Neste sábado,26, Viviane Noronha, esposa de MC Poze, participou de uma nova manifestação em apoio a Oruam, em frente ao Complexo de Gericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ela esteve ao lado de Fernanda Valença, noiva do cantor.

O rapper está preso no local desde a última quarta-feira,23, um dia após ter uma prisão preventiva decretada contra ele.

As duas posaram em frente a um bandeirão que pedia a liberdade do cantor, com camisas estampadas com a frase “MC não é bandido”, que também foi utilizada durante a prisão de MC Poze, em maio deste ano. Além disso, as blusas traziam um versículo bíblico: “Amai-vos uns aos outros como eu vos amei” (João 13:34).

Leia Também:

Amiga de Preta Gil revela último pedido da artista
Ivete emociona fãs ao homenagear Preta Gil em micareta no Ceará
Carlinhos Maia relembra traições dias antes de anunciar separação

Fernanda também compartilhou em suas redes sociais uma roda de oração. “Eu sempre acreditei muito em Deus. No bom e no ruim, é com Ele na frente sempre. A gente não tem que entender os planos de Deus. Só aceitar e confiar”, declarou.

A noiva de Oruam ainda agradeceu o apoio dos fãs e seguidores do cantor, de 24 anos.

Já MC Poze lamentou a prisão do amigo e prestou solidariedade por já ter passado por situação semelhante. “Só eu sei, filho, o que você está passando aí. Vai dar tudo certo, vamos vencer essa, e saiba que eu nunca vou te abandonar.” O cantor também criticou outros artistas do meio que não demonstraram apoio a Mauro.

Oruam se entregou à Justiça na última terça-feira,22. O cantor foi indiciado por sete crimes: tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal. Segundo o secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Felipe Curi, somadas, as penas podem chegar a aproximadamente 25 anos de prisão.

