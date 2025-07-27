Carlinhos Maia relembra traições dias antes de anunciar separação

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães - Foto: Reprodução/Instagram

Carlinhos Maia, de 34 anos de idade, relembrou episódios de traição no relacionamento, dias antes de anunciar o fim do casamento com Lucas Guimarães. Durante uma interação com os seguidores, o influenciador fez uma caixinha de perguntas questionando os fãs sobre qual seria seu maior defeito e recebeu uma resposta que o levou a citar os acontecimentos.

Um dos seguidores falou sobre “falta de honestidade com Lucas” como um dos maiores defeitos do influenciador. E Carlinho respondeu: “Já existiu esse momento, realmente, lá atrás. Hoje em dia, ele sabe de tudo da minha vida e eu, da dele”, escreveu ele, admitindo que já traiu o marido no passado.

Carlinhos também admitiu que já foi infiel no relacionamento, no entanto, se justificou afirmando que existem contextos diferentes para esse tipo de situação.

De acordo com ele, há dois tipos de traição: aquela feita por maldade para destruir o outro e a feita por falta de controle ou vaidade. O influenciador mencionou que perdoaria uma infidelidade dependendo do contexto e revelou que já foi perdoado, sem especificar detalhes de quando isso aconteceu.

O casal, que estava junto há 15 anos e oficializou a união em 2019, anunciaram o fim do relacionamento neste sábado, 26, com uma publicação conjunta no Instagram.