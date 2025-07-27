Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ENTRETENIMENTO

Carlinhos Maia relembra traições dias antes de anunciar separação

Declaração foi feita durante interação nas redes sociais

Por Redação

27/07/2025 - 9:08 h
Carlinhos Maia e Lucas Guimarães
Carlinhos Maia e Lucas Guimarães -

Carlinhos Maia, de 34 anos de idade, relembrou episódios de traição no relacionamento, dias antes de anunciar o fim do casamento com Lucas Guimarães. Durante uma interação com os seguidores, o influenciador fez uma caixinha de perguntas questionando os fãs sobre qual seria seu maior defeito e recebeu uma resposta que o levou a citar os acontecimentos.

Leia Também:

Neymar aparece com unhas pintadas: "Pai de menina é assim”
Santuário Santa Dulce celebra missa de sétimo dia em memória de Preta Gil
Signos que não desapegam: os mestres do looping emocional

Um dos seguidores falou sobre “falta de honestidade com Lucas” como um dos maiores defeitos do influenciador. E Carlinho respondeu: “Já existiu esse momento, realmente, lá atrás. Hoje em dia, ele sabe de tudo da minha vida e eu, da dele”, escreveu ele, admitindo que já traiu o marido no passado.

Carlinhos também admitiu que já foi infiel no relacionamento, no entanto, se justificou afirmando que existem contextos diferentes para esse tipo de situação.

De acordo com ele, há dois tipos de traição: aquela feita por maldade para destruir o outro e a feita por falta de controle ou vaidade. O influenciador mencionou que perdoaria uma infidelidade dependendo do contexto e revelou que já foi perdoado, sem especificar detalhes de quando isso aconteceu.

O casal, que estava junto há 15 anos e oficializou a união em 2019, anunciaram o fim do relacionamento neste sábado, 26, com uma publicação conjunta no Instagram.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carlinhos Maia lucas guimarães traição

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Carlinhos Maia e Lucas Guimarães
Play

De férias, Adriana Esteves e Vladimir Brichta desbravam cidade baiana

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães
Play

Ivete emociona fãs ao homenagear Preta Gil em micareta no Ceará

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães
Play

Desrespeito? Reação de Janja no velório de Preta Gil causa revolta

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães
Play

Atitude de famosa no caixão de Preta Gil chama atenção; VÍDEO

x