Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ASTROLOGIA

Signos que não desapegam: os mestres do looping emocional

Eles sabem que precisam seguir em frente, mas o coração insiste em voltar para o passado

Por Agatha Victoria

26/07/2025 - 15:39 h
Veja quais são os signos mais apegados do zodíaco
Veja quais são os signos mais apegados do zodíaco -

Sabe aquele signo que escuta a mesma música triste mil vezes? Que relê conversas antigas e revive cenas que já deviam estar superadas? Pois é… alguns signos simplesmente não sabem desapegar.

Seja por culpa, apego, nostalgia ou medo, as pessoas desses signos são viciadas em voltar ao mesmo ponto. E, apesar de saberem que precisam seguir em frente, continuam presas ao mesmo ciclo. Descubra quais são os campeões do looping emocional!

Leia Também:

Mano Brown confirma separação de Eliane Dias após rumores com outra mulher
Janja é vaiada no velório de Preta Gil e causa tensão
Último pedido de Preta Gil surpreende convidados na sala de cremação

Quais são esses signos?

1. Câncer

O canceriano sente tudo e muito mais. Vive em uma intensidade sem fim. Mesmo quando a relação já acabou, o signo de Câncer continua revivendo momentos, alimentando esperanças ou remoendo mágoas.

2. Touro

Apesar de ser tranquilo, o signo de Touro não gosta de mudanças emocionais. Quando se apega a algo ou alguém, sempre insiste para ver se ainda vale a pena, mesmo quando não vale.

3. Peixes

A pessoa do signo de Peixes sempre mergulha fundo nos sentimentos e alimenta todas as possibilidades. Gosta de sofrer por antecipação, por saudade ou por lembrança.

4. Escorpião

Signo intenso e misterioso, o escorpiano guarda tudo: dores, saudades, mágoas. Por isso, não consegue se desprender emocionalmente, ficando preso a experiências passadas que o marcaram.

5. Libra

Pode até ser equilibrado, mas Libra detesta finais e tomar decisões difíceis. Relembra conversas, revive momentos e se pergunta o que poderia ter feito diferente.

No fim das contas, todos nós temos aquele cantinho do passado difícil de deixar para trás, mas alguns signos fazem disso um estilo de vida. Reconhecer esse padrão é o primeiro passo para quebrar o ciclo e abrir espaço para o novo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

astrologia signos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Veja quais são os signos mais apegados do zodíaco
Play

De férias, Adriana Esteves e Vladimir Brichta desbravam cidade baiana

Veja quais são os signos mais apegados do zodíaco
Play

Ivete emociona fãs ao homenagear Preta Gil em micareta no Ceará

Veja quais são os signos mais apegados do zodíaco
Play

Desrespeito? Reação de Janja no velório de Preta Gil causa revolta

Veja quais são os signos mais apegados do zodíaco
Play

Atitude de famosa no caixão de Preta Gil chama atenção; VÍDEO

x