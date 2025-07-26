Último pedido de Preta Gil surpreende convidados na sala de cremação

Pedido inusitado de Preta Gil emocionou na despedida final - Foto: Pablo Porciuncula | AFP

A despedida de Preta Gil nesta sexta-feira, 25, foi marcada por emoção, homenagens e um detalhe surpreendente. Após o velório no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, o corpo da cantora foi levado para o Cemitério e Crematório da Penitência, na Zona Portuária, onde ocorreu a cerimônia de cremação, reservada a familiares e amigos mais próximos.

O que ninguém esperava, porém, era o ambiente acolhedor preparado para o momento íntimo. A pedido da própria Preta, um bar com drinks não alcoólicos foi montado dentro da sala de cremação.

A iniciativa buscava transformar o luto em uma celebração de vida, algo que refletia a personalidade da artista, segundo José Gil, irmão da cantora, em conversa com o Metropóles.

Gominho faz revelação surpreendente sobre velório de Preta Gil

Gominho surpreendeu os internautas ao revelar qual seria a reação de Preta Gil se pudesse ver seu velório, que aconteceu nesta sexta-feira, 25, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Sincero, o apresentador afirmou que a cantora odiaria o “chororô” dos amigos e fãs.

A revelação aconteceu durante entrevista ao programa Mais Você, da TV Globo, onde o famoso contou que não participou da parte burocrática da cerimônia. “Não partilhei de nada, não, porque eu sempre fui um amigo astral e detesto burocracia. Eu fiz a playlist. É isso que falaram que você fez. Se foi a Preta, se foi você”, disse ele.