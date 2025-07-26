Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INUSITADO

Último pedido de Preta Gil surpreende convidados na sala de cremação

Cerimônia de cremação de Preta Gil teve clima leve e surpreendente

Por Bianca Carneiro

26/07/2025 - 7:52 h
Pedido inusitado de Preta Gil emocionou na despedida final
Pedido inusitado de Preta Gil emocionou na despedida final -

A despedida de Preta Gil nesta sexta-feira, 25, foi marcada por emoção, homenagens e um detalhe surpreendente. Após o velório no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, o corpo da cantora foi levado para o Cemitério e Crematório da Penitência, na Zona Portuária, onde ocorreu a cerimônia de cremação, reservada a familiares e amigos mais próximos.

O que ninguém esperava, porém, era o ambiente acolhedor preparado para o momento íntimo. A pedido da própria Preta, um bar com drinks não alcoólicos foi montado dentro da sala de cremação.

A iniciativa buscava transformar o luto em uma celebração de vida, algo que refletia a personalidade da artista, segundo José Gil, irmão da cantora, em conversa com o Metropóles.

Leia Também:

Desrespeito? Reação de Janja no velório de Preta Gil causa revolta
Ex-marido de Preta Gil vai ao velório com a atual e abraça filho da cantora
Atitude de famosa no caixão de Preta Gil chama atenção; VÍDEO

Gominho faz revelação surpreendente sobre velório de Preta Gil

Gominho surpreendeu os internautas ao revelar qual seria a reação de Preta Gil se pudesse ver seu velório, que aconteceu nesta sexta-feira, 25, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Sincero, o apresentador afirmou que a cantora odiaria o “chororô” dos amigos e fãs.

A revelação aconteceu durante entrevista ao programa Mais Você, da TV Globo, onde o famoso contou que não participou da parte burocrática da cerimônia. “Não partilhei de nada, não, porque eu sempre fui um amigo astral e detesto burocracia. Eu fiz a playlist. É isso que falaram que você fez. Se foi a Preta, se foi você”, disse ele.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Preta Gil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pedido inusitado de Preta Gil emocionou na despedida final
Play

De férias, Adriana Esteves e Vladimir Brichta desbravam cidade baiana

Pedido inusitado de Preta Gil emocionou na despedida final
Play

Ivete emociona fãs ao homenagear Preta Gil em micareta no Ceará

Pedido inusitado de Preta Gil emocionou na despedida final
Play

VÍDEO: Neymar testa Batmóvel milionário que solta jato de fogo

Pedido inusitado de Preta Gil emocionou na despedida final
Play

Vaza vídeo da morte do cantor de pagode Oh Original em Salvador

x