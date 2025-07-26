Janja é vaiada no velório de Preta Gil e causa tensão

Janja causa divisão ao deixar velório de Preta Gil no Theatro Municipal - Foto: AFP

Após ter sido criticada por "sorrir demais" na ocasião, a primeira-dama Janja Lula da Silva foi vaiada por parte do público ao deixar o velório da cantora Preta Gil, realizado nesta sexta-feira, 25, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A presença da socióloga gerou um pequeno tumulto do lado de fora do local, com aplausos de apoiadores e protestos de críticos.

Inicialmente, Janja foi recebida com gritos de apoio e chamados carinhosos por pessoas que estavam próximas à grade de proteção. Ela acenou, sorriu brevemente e se despediu de conhecidos. No entanto, decidiu não se aproximar do público ao perceber o início das vaias, que se intensificaram até sua entrada no carro oficial.

O presidente Lula não compareceu à cerimônia, pois cumpria agenda oficial em São Paulo, mas enviou uma coroa de flores assinada junto com Janja. A mensagem dizia: “Nasceu para voar, fez seu destino, tocou o céu e espalhou só o amor. O Brasil agradece e celebra a sua luz”.

O gesto de Gilberto Gil que emocionou todo mundo

Em um dos momentos mais tocantes do velório de Preta Gil, o cantor e ex-ministro da Cultura Gilberto Gil beijou a testa da filha. O artista chegou ao local de mãos dadas com a ex-mulher Sandra Gadelha, mãe de Preta, e da esposa Flora Gil, na tarde desta sexta-feira, 25.

Gil foi recebido com gritos de solidariedade de fãs que aguardavam do lado de fora do teatro. "Força, Gil!", gritaram os presentes.

O velório ficou aberto ao público das 9h30 até às 14h30. E então, fechado para a entrada exclusiva da família e amigos íntimos da artista, até que o corpo saiu em cortejo rumo ao o Crematório e Cemitério da Penitência, onde foi cremado. Carlinhos Brown e o filho da artista, Francisco Gil, carregaram o caixão até a viatura do Corpo de Bombeiros que o conduziu.