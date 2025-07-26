Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

Janja é vaiada no velório de Preta Gil e causa tensão

Primeira-dama foi alvo de críticas durante despedida a filha de Gilberto Gil

Por Bianca Carneiro

26/07/2025 - 9:42 h
Janja causa divisão ao deixar velório de Preta Gil no Theatro Municipal
Janja causa divisão ao deixar velório de Preta Gil no Theatro Municipal -

Após ter sido criticada por "sorrir demais" na ocasião, a primeira-dama Janja Lula da Silva foi vaiada por parte do público ao deixar o velório da cantora Preta Gil, realizado nesta sexta-feira, 25, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A presença da socióloga gerou um pequeno tumulto do lado de fora do local, com aplausos de apoiadores e protestos de críticos.

Inicialmente, Janja foi recebida com gritos de apoio e chamados carinhosos por pessoas que estavam próximas à grade de proteção. Ela acenou, sorriu brevemente e se despediu de conhecidos. No entanto, decidiu não se aproximar do público ao perceber o início das vaias, que se intensificaram até sua entrada no carro oficial.

O presidente Lula não compareceu à cerimônia, pois cumpria agenda oficial em São Paulo, mas enviou uma coroa de flores assinada junto com Janja. A mensagem dizia: “Nasceu para voar, fez seu destino, tocou o céu e espalhou só o amor. O Brasil agradece e celebra a sua luz”.

Leia Também:

Desrespeito? Reação de Janja no velório de Preta Gil causa revolta
Último pedido de Preta Gil surpreende convidados na sala de cremação
Gominho faz revelação surpreendente sobre velório de Preta Gil

O gesto de Gilberto Gil que emocionou todo mundo

Em um dos momentos mais tocantes do velório de Preta Gil, o cantor e ex-ministro da Cultura Gilberto Gil beijou a testa da filha. O artista chegou ao local de mãos dadas com a ex-mulher Sandra Gadelha, mãe de Preta, e da esposa Flora Gil, na tarde desta sexta-feira, 25.

Gil foi recebido com gritos de solidariedade de fãs que aguardavam do lado de fora do teatro. "Força, Gil!", gritaram os presentes.

O velório ficou aberto ao público das 9h30 até às 14h30. E então, fechado para a entrada exclusiva da família e amigos íntimos da artista, até que o corpo saiu em cortejo rumo ao o Crematório e Cemitério da Penitência, onde foi cremado. Carlinhos Brown e o filho da artista, Francisco Gil, carregaram o caixão até a viatura do Corpo de Bombeiros que o conduziu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

janja Lula Preta Gil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Janja causa divisão ao deixar velório de Preta Gil no Theatro Municipal
Play

De férias, Adriana Esteves e Vladimir Brichta desbravam cidade baiana

Janja causa divisão ao deixar velório de Preta Gil no Theatro Municipal
Play

Ivete emociona fãs ao homenagear Preta Gil em micareta no Ceará

Janja causa divisão ao deixar velório de Preta Gil no Theatro Municipal
Play

Atitude de famosa no caixão de Preta Gil chama atenção; VÍDEO

Janja causa divisão ao deixar velório de Preta Gil no Theatro Municipal
Play

VÍDEO: Neymar testa Batmóvel milionário que solta jato de fogo

x