Mano Brown confirma separação de Eliane Dias após rumores com outra mulher

O rapper Mano Brown e Eliane Dias - Foto: Reprodução

O rapper Mano Brown usou as redes sociais na noite desta sexta-feira, 25, para esclarecer os boatos envolvendo seu nome e o de Eliane Dias, mãe de seus dois filhos e CEO da empresa que gerencia sua carreira.

Após a repercussão de fotos íntimas de Eliane com outra mulher, Daniele Coelho, Brown publicou um comunicado oficial para confirmar que os dois estão separados como casal há mais de uma década, apesar de seguirem unidos pela amizade, família e negócios.

“Há mais de dez anos, eu e Eliane Dias não estamos mais juntos enquanto casal, mas seguimos unidos pela família, pela amizade e pelos compromissos. Eliane é uma excelente mãe, companheira nas horas boas e ruins, empresária e CEO da empresa que gerencia minha carreira”, escreveu o artista, que foi casado com Eliane desde 1994.

Brown também explicou o motivo de nunca ter tornado pública a separação: “A escolha de não falar publicamente antes foi por respeito à nossa história e por não achar necessário expor a nossa vida pessoal. Mas, diante da atenção recente, achei importante trazer o contexto para quem nos acompanha”.

O rapper ainda tranquilizou os fãs: “Para as pessoas que estão preocupadas com a nossa família, muito obrigado! Estamos bem, agradeço de coração”.

Enquanto isso, Eliane fez sua primeira aparição pública após os rumores, durante o desfile da marca de sua filha, Yebo, na Casa dos Criadores, em São Paulo.

As imagens que originaram a polêmica mostravam Eliane e Daniele em momentos de intimidade, incluindo beijos e viagens, como uma visita ao Walt Disney World, nos Estados Unidos.