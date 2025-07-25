Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRETA?

Equipe de Leonardo revela porque ele não fala com Ana Maria Braga

Ana Maria Braga expôs o conflito com o cantor

Por Franciely Gomes

25/07/2025 - 22:01 h
Os dois seguem amigos
Os dois seguem amigos -

A declaração de Ana Maria Braga sobre o afastamento do cantor Leonardo deu o que falar nas redes sociais. Após a apresentadora revelar que o artista não fala mais com ela, a equipe de assessoria dele se pronunciou sobre o assunto.

Procurada pela reportagem de Hugo Gloss, a assessoria informou que tudo não passou de uma brincadeira da famosa com o artista e que eles são muito amigos, porém não conseguem se falar com frequência.

Leia Também:

Virginia e Zé Felipe interagem após polêmica de Vini Jr
Virgem e cristã, jovem fatura R$ 440 milhões no OnlyFans
Vai ou não? Davi Brito comenta convite de “A Fazenda”

“Na verdade, ela fez uma brincadeira, porque eles vivem se desencontrando para falar no telefone. Quando um pode, o outro não pode. Sempre tem [algum empecilho para se falarem]... Ele tem uma agenda muito batida de festa Junina e festa Julina. É show todo dia”, revelaram.

“Ela fez só uma brincadeira mesmo. Eles são super amigos. E ele a ama demais”, concluiu o comunicado da equipe do artista, que está completando mais um ano de vida nesta sexta-feira, 25.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ana maria braga Leonardo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Os dois seguem amigos
Play

De férias, Adriana Esteves e Vladimir Brichta desbravam cidade baiana

Os dois seguem amigos
Play

Ivete emociona fãs ao homenagear Preta Gil em micareta no Ceará

Os dois seguem amigos
Play

Desrespeito? Reação de Janja no velório de Preta Gil causa revolta

Os dois seguem amigos
Play

Atitude de famosa no caixão de Preta Gil chama atenção; VÍDEO

x