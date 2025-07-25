Equipe de Leonardo revela porque ele não fala com Ana Maria Braga

Os dois seguem amigos - Foto: Reprodução | Instagram

A declaração de Ana Maria Braga sobre o afastamento do cantor Leonardo deu o que falar nas redes sociais. Após a apresentadora revelar que o artista não fala mais com ela, a equipe de assessoria dele se pronunciou sobre o assunto.

Procurada pela reportagem de Hugo Gloss, a assessoria informou que tudo não passou de uma brincadeira da famosa com o artista e que eles são muito amigos, porém não conseguem se falar com frequência.

“Na verdade, ela fez uma brincadeira, porque eles vivem se desencontrando para falar no telefone. Quando um pode, o outro não pode. Sempre tem [algum empecilho para se falarem]... Ele tem uma agenda muito batida de festa Junina e festa Julina. É show todo dia”, revelaram.

“Ela fez só uma brincadeira mesmo. Eles são super amigos. E ele a ama demais”, concluiu o comunicado da equipe do artista, que está completando mais um ano de vida nesta sexta-feira, 25.