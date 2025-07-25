Cantor Leonardo não fala com Ana Maria Braga; entenda

O cantor e a apresentadora não se falam - Foto: Instagram | TV Globo

Ana Maria Braga surpreendeu os telespectadores do programa “Mais Você”, da TV Globo, após revelar que o cantor Leonardo não fala mais com ela. A confissão foi feita após a famosa parabenizar o artista, que completa 62 anos nesta sexta-feira, 25.

“Você não fala mais comigo, mas te amo. Meu cantor favorito”, disse ela. A comunicadora ainda aproveitou para afirmar que a data também celebra o Dia dos Avós, afirmando que está com saudades de seus netos.

Ana Maria Braga manda recado para Leonardo pic.twitter.com/m0wmTMe2Nd — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) July 25, 2025

Apesar da declaração, Ana Maria não revelou o motivo do afastamento do sertanejo, que recebeu uma série de declarações de amor nas redes sociais da esposa, Poliana Rocha, e dos filhos.

“Hoje é dia de celebrar a vida do homem que enche meus dias de risadas, leveza e amor. Seu jeito brincalhão, essa forma única de ver a vida com bom humor, é uma das coisas que mais me encantam em você”, escreveu Poliana no Instagram.

“Amo como você transforma momentos simples em lembranças inesquecíveis, como consegue arrancar um sorriso meu mesmo quando o dia está difícil. Que Deus te abençoe com muita saúde, paz e sabedoria, e que essa sua alegria continue sendo nossa luz diária. Te amo demais, meu parceiro de vida e de risadas!”, completou.