Virginia e Zé Felipe interagem após polêmica de Vini Jr

Os dois se separaram em maio - Foto: Reprodução | Instagram

Parece que está tudo em paz entre Virginia Fonseca e Zé Felipe. Os dois posaram juntos nas redes sociais nesta sexta-feira, 25, e interagiram nos comentários, acendendo rumores de uma possível reconciliação.

“Amei a legenda Zé, foi muito divertido!!!! Criando memórias com muita diversão e amor. Que Deus abençoe nossa família sempre”, comentou a influenciadora no post em que os dois aparecem ao lado dos filhos.

Vale lembrar que Virginia e Zé Felipe estão separados desde maio deste ano, quando fizeram o anúncio publicamente nas redes sociais. Eles são pais de: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 10 meses.

Polêmica Vini Jr

O que chama a atenção é que a publicação foi feita dias depois de surgir um boato de envolvimento amoroso entre Virginia e o jogador Vinicius Jr. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, os dois ficaram juntinhos durante a festa de aniversário do famoso.

Irritado, Zé Felipe chegou a publicar uma indireta em seu perfil do Instagram para o craque do Real Madrid. Na publicação, o filho do cantor Leonardo surgiu usando um casaco da grife Balenciaga, com o número 10 ao fundo, como se fosse uma camisa de futebol. “Em Goiânia tem o 10!", escreveu ele na legenda.

Apesar de não ter citado nomes, o post foi apontado uma indireta para o craque do Real Madrid, que usa a camisa 7 pelo time. “Vini Jr abalando a relação do ex casal”, escreveu uma internauta. “ Ele é igual eu, não aguenta ficar calado”, afirmou outra.