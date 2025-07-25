Menu
TUDO EM PAZ?

Virginia e Zé Felipe interagem após polêmica de Vini Jr

O cantor havia publicado uma indireta para a ex

Por Franciely Gomes

25/07/2025 - 21:48 h
Os dois se separaram em maio
Os dois se separaram em maio -

Parece que está tudo em paz entre Virginia Fonseca e Zé Felipe. Os dois posaram juntos nas redes sociais nesta sexta-feira, 25, e interagiram nos comentários, acendendo rumores de uma possível reconciliação.

“Amei a legenda Zé, foi muito divertido!!!! Criando memórias com muita diversão e amor. Que Deus abençoe nossa família sempre”, comentou a influenciadora no post em que os dois aparecem ao lado dos filhos.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Zé (@zefelipe)

Vale lembrar que Virginia e Zé Felipe estão separados desde maio deste ano, quando fizeram o anúncio publicamente nas redes sociais. Eles são pais de: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 10 meses.

Polêmica Vini Jr

O que chama a atenção é que a publicação foi feita dias depois de surgir um boato de envolvimento amoroso entre Virginia e o jogador Vinicius Jr. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, os dois ficaram juntinhos durante a festa de aniversário do famoso.

Irritado, Zé Felipe chegou a publicar uma indireta em seu perfil do Instagram para o craque do Real Madrid. Na publicação, o filho do cantor Leonardo surgiu usando um casaco da grife Balenciaga, com o número 10 ao fundo, como se fosse uma camisa de futebol. “Em Goiânia tem o 10!", escreveu ele na legenda.

Apesar de não ter citado nomes, o post foi apontado uma indireta para o craque do Real Madrid, que usa a camisa 7 pelo time. “Vini Jr abalando a relação do ex casal”, escreveu uma internauta. “ Ele é igual eu, não aguenta ficar calado”, afirmou outra.

Ver todas

