MILIONÁRIA

Virgem e cristã, jovem fatura R$ 440 milhões no OnlyFans

A moça afirmou que não vende nudes na plataforma

Por Franciely Gomes

25/07/2025 - 21:10 h
A jovem fatura milhões com as vendas -

As plataformas de conteúdo adulto continuam rendendo milhões para jovens espalhadas pelo mundo. A americana Sophie Rain, de 20 anos, é a prova viva, pois já arrecadou mais de US$ 80 milhões, cerca de R$ 440 milhões na cotação atual, sem vender nudes.

Autointitulada como virgem e cristã, a jovem afirmou que costuma compartilhar vídeos e fotos usando lingerie e biquíni ou apenas caminhando ou se maquiando, sem exibir suas partes íntimas de forma explicita.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Sophie Rain (@sophieraiin)

“Ganhar US$ 80 milhões é inacreditável. É difícil expressar em palavras o que sinto sobre isso. Sou incrivelmente abençoada e sortuda”, disse ela em suas redes sociais, compartilhando um print do faturamento.

Com o valor, a americana chegou a comprar uma fazenda em Tampa, cidade da Flórida, nos Estados Unidos, onde cria gado e investe na infraestrutura do local, garantindo retorno financeiro.

Treta com outras influenciadoras

Entretanto, tudo são flores na vida de Sophie. Morando atualmente na Bop House, uma mansão onde moram várias criadoras de conteúdo adulto, incluindo brasileiras, a jovem revelou na web que viveu uma série de dramas com as colegas de profissão.

“Estou ansiosa para passar mais tempo na fazenda, sem a pressão da Bop House. Houve muito drama com as meninas da casa, e eu simplesmente não preciso mais disso na minha vida. Eu ganho mais dinheiro, então não preciso estar em um ambiente onde não estamos todos nos dando bem”, disparou.

