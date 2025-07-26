Neymar aparece com unhas pintadas: "Pai de menina é assim”

Neymar encanta internautas com unha pintada por Mavie - Foto: Reprodução| Instagram

A influencer Bruna Biancardidivertiu os seguidores após fazer uma publicação nas redes sociais, neste sábado, 26. Na imagem postada por ela, o jogador Neymar aparecia com as unhas pintadas de rosa. Bruna revelou que a autora da arte foi Mavie, filha de um ano do casal.

“Vocês falando dessa foto [risos]. Reparam em tudo! Mavie tinha pintado as unhas dele — pai de menina é assim [risos]. E a Mel tá sem metade da roupa na foto porque eu tinha tirado para ver se ela acordava e mamava, para não doer o ouvido no helicóptero”, explicou Biancardi.

A postagem mostra um retrato inédito da família deixando o hospital, após o nascimento da segunda filha, Mel, que veio ao mundo no dia 5 de julho.

Nas redes sociais, internautas notaram o detalhe das unhas pintadas e elogiaram a atitude do jogador.“O charme é o Neymar com as unhas pintadas”, escreveu uma seguidora.

Além das filhas com Bruna Biancardi, o jogador do Santos F.C. é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do relacionamento com a influenciadora Carol Dantas, e de Helena, de um ano, filha do breve relacionamento com a modelo e influenciadora Amanda Kimberlly.