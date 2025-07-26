Menu
ENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Mãe do apresentador Ratinho morre aos 88 anos

Falecimento foi anunciado pela equipe de comunicação do apresentador

Por Redação

26/07/2025 - 15:01 h
Dona Maria estava internada
Dona Maria estava internada

A mãe do apresentador Carlos Massa, conhecido popularmente como o Ratinho, morreu aos 88 anos de idade neste sábado, 26. Maria Talarico Massa, ainda não teve a causa do falecimento divulgada pela família.

A morte dela foi anunciada publicamente por meio de um comunicado da equipe de Ratinho nas redes sociais.

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Maria Talarico Massa, mãe do apresentador e empresário Carlos Roberto Massa, o Ratinho, fundador do Grupo Massa. Dona Maria, como era carinhosamente conhecida, parte deixando um legado de amor, fé e dedicação à família, com lembranças de muitos momentos felizes vividos por todos ao seu redor. A memória de Dona Maria seguirá viva em todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la e nos corações de todos que a amaram. Seu carinho e sua força serão lembrados para sempre. Grupo Massa", escreveram em publicação no Instagram.

Internação

Ainda em junho, Ratinho revelou que a mãe estava internada. Ele mostrou um vídeo com ela no hospital pouco antes da alta hospitalar. Na legenda o apresentador com esperança diz: “Minha mãe não aguenta mais ficar no hospital, mas amanhã ela já recebe alta e vamos voltar para casa. Te Amo mãe”, finalizou.

Veja o vídeo publicado por Ratinho:

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por Carlos Roberto Massa (@oratinho)

Ratinho revela ter caído no golpe do Pix

Durante o seu programa no SBT, o apresentador Carlos Massa compartilhou uma situação desagradável. Isso porque ele foi vítima do chamado golpe do pix, e perdeu R$ 50 mil para uma pessoa que se passou por seu filho, Rafael.

Leia Também:

Mano Brown confirma separação de Eliane Dias após rumores com outra mulher
Janja é vaiada no velório de Preta Gil e causa tensão
Último pedido de Preta Gil surpreende convidados na sala de cremação

Por meio de um número falso, o golpista enviou uma mensagem de texto ao comunicador pedindo dinheiro com urgência. Preocupado, Ratinho transferiu R$ 15 mil, mesmo estranhando a situação. "O golpista ligou dizendo que era meu filho: 'Ô pai!', e eu, inocente, perguntei: 'Quem está falando? É você, Rafael?'", disse ele, que depois relatou que a ligação caiu e a conversa continuou por um aplicativo de mensagens.

Ratinho resgata banheira do Gugu

Agora no comando do apresentador Ratinho, o quadro Banheira do Gugu retornou ao SBT na segunda semana de julho, e contou com um elenco pra lá de polêmico para brigar pelos sabonetes.

Programa era sucesso nos anos 90
Programa era sucesso nos anos 90 | Foto: Instagram | SBT

Os escolhidos da semana para impedir os convidados Mulher Melão e Sérgio Mallandro de levarem a melhor na disputa foram Renata Schmidt, assistente de palco do jornalista e o influenciador Yuri Bonotto, conhecido como ex-bombeiro da Eliana.

Entretanto, o que chamou a atenção dos internautas é que a dupla é criadora de conteúdo adulto na web. Renata e Yuri possuem perfis em plataformas +18, como OnlyFans e Privacy, e faturam altos valores mensalmente com postagens eróticas.

