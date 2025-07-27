Amiga de Preta Gil revela último pedido da artista

Soraya Rocha era amiga de Preta Gil há 11 anos - Foto: Reprodução/Instagram/@rocha_soraya

Amiga e maquiadora de Preta Gil há 11 anos, Soraya Rocha desabafou sobre a morte da artista e revelou ter cumprido o último desejo da cantora: fazer uma maquiagem para o velório.

A filha de Gilberto Gil foi velada e cremada no Rio de Janeiro, na última sexta-feira, 25. A artista faleceu no último domingo, 20, aos 50 anos por complicações de um câncer no intestino.

“Nossa jornada começou há 11 anos. Lembro quando fiz a primeira maquiagem em você. Preta não foi só um marco na minha vida, ela foi mais que isso. Me deu colo, foi abrigo quando perdi minha mãe, viu meu talento quando eu nem sabia que ele existia”, escreveu a profissional nas redes sociais.

Em sequência Soraya Rocha contou que foi a responsável por embelezar Preta Gil para a despedida, assim como fez nos últimos 11 anos.

“Ontem me despedi de você e atendi seu último pedido. Não foi fácil, mas cumpri o que prometi! Fiz sua última maquiagem, como tenho feito nos últimos 11 anos. Com todo amor, carinho e dedicação”, acrescentou ela.

Enfrentamento contra o câncer

Em três anos na luta contra o câncer, a amiga de Preta Gil esteve com ela em diversos momentos, inclusive no tratamento experimental nos Estados Unidos, e desabafou sobre a dor da perda.

Amiga da cantora fez postagem nas redes sociais em homenagem a Pret Gil | Foto: Reprodução/Instagram/@rocha_soraya

“Foram três anos de muita luta. Como você foi guerreira, minha amiga! E nos ensinou a ser fortes até na hora da dor. Durmo e acordo pensando em você, como vai ser agora? A dor é esmagadora dentro do meu peito. Mas entendo todo o processo e o propósito de vida. Deus sabe de todas as coisas. Vá em paz. Você vai estar sempre em meu coração. Te amo eternamente!”, declarou.

Por fim, Soraya Rocha usou uma referência da canção Sinais de Fogo, de Preta Gil, para falar da saudade: “Que distância vai guardar nossa saudades? Que lugar vou te encontrar de novo? Vou fazer sinas de fogo para você ver da onde estiver”, encerrou ela.

Missa de sétimo dia

Neste último sábado, 26, Preta Gil foi lembrada no Santuário Santa Dulce dos Pobres que recebeu o padre Lázaro Muniz, pároco da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, para presidir a missa de sétimo dia em memória da cantora e empresária.

Amigos e admiradores estavam presentes na celebração | Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

A artista, era embaixadora das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) e mantinha uma forte ligação com a Igreja do Rosário dos Pretos.

Durante a celebração, realizada um dia após seu velório e cerimônia de cremação no Rio de Janeiro, músicas de seu pai, Gilberto Gil, como “A Paz” e “Drão”, foram entoadas em homenagem à cantora.