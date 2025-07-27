ENTRETENIMENTO
Ivete emociona fãs ao homenagear Preta Gil em micareta no Ceará
Artista carioca morreu no último domingo, 20, vítima de câncer
Por Redação
Em show na micareta de Fortaleza (CE), no sábado, 26, a cantora Ivete Sangalo fez questão de homenagear Preta Gil em sua primeira apresentação desde a morte da amiga. A artista carioca morreu no último domingo, 20, vítima de câncer.
Ao comandar o bloco Se Lança no Fortal, Ivete cantou "Sinais de Fogo", maior hit da carreira de Preta."Eu ofereço a você, Pretinha, com todo o meu amor, essa apresentação e todas as que vierem, de todos os artistas. Receba, que eu sei que você está em um lugar de luz", declarou.
Emocionada, Ivete chegou a chorar enquanto falava e destacou a força demonstrada pela amiga ao longo dos 50 anos de vida.
"É impossível não termos coragem no momento diante de uma pessoa com a maior coragem que eu já conheci na vida, [que] chama-se Preta Gil”, disse.
Apesar da emoção, Ivete voltou a agitar o público e disse que seguiria com a performance, com toda a animação esperada pelos foliões.
"Nós vamos dançar, a gente vai se divertir. Está todo mundo sentindo saudade, vamos sentir falta. Pessoas como Preta são raras, aparecem de vez em vez e ela veio cumprir a missão dela aqui lindamente. A gente não vai deixar o negócio quebrar, não", prometeu.
