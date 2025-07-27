Menu
ENTRETENIMENTO

Ivete emociona fãs ao homenagear Preta Gil em micareta no Ceará

Artista carioca morreu no último domingo, 20, vítima de câncer

Por Redação

27/07/2025 - 12:24 h
Ivete Sangalo
Ivete Sangalo -

Em show na micareta de Fortaleza (CE), no sábado, 26, a cantora Ivete Sangalo fez questão de homenagear Preta Gil em sua primeira apresentação desde a morte da amiga. A artista carioca morreu no último domingo, 20, vítima de câncer.

Ao comandar o bloco Se Lança no Fortal, Ivete cantou "Sinais de Fogo", maior hit da carreira de Preta."Eu ofereço a você, Pretinha, com todo o meu amor, essa apresentação e todas as que vierem, de todos os artistas. Receba, que eu sei que você está em um lugar de luz", declarou.

Emocionada, Ivete chegou a chorar enquanto falava e destacou a força demonstrada pela amiga ao longo dos 50 anos de vida.

"É impossível não termos coragem no momento diante de uma pessoa com a maior coragem que eu já conheci na vida, [que] chama-se Preta Gil”, disse.

Apesar da emoção, Ivete voltou a agitar o público e disse que seguiria com a performance, com toda a animação esperada pelos foliões.

"Nós vamos dançar, a gente vai se divertir. Está todo mundo sentindo saudade, vamos sentir falta. Pessoas como Preta são raras, aparecem de vez em vez e ela veio cumprir a missão dela aqui lindamente. A gente não vai deixar o negócio quebrar, não", prometeu.

x