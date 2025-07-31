Gominho deixa empresa de Preta Gil e surpreende bastidores

- Foto: Reprodução | Instagram

Gominho não faz mais parte do time de influenciadores agenciados pela empresa Mynd, a qual Preta Gil era sócia. A informação foi confirmada pelo portal F5 nesta quinta-feira, 31.

Funcionários da empresa contaram que ficaram chocados com a informação, que foi repassada nesta manhã, cerca de 11 dias após a morte da filha de Gilberto Gil, que é uma das melhores amigas do famoso.

Procurada pela reportagem, a Mynd informou que a decisão partiu do próprio Gominho e foi acatada pelos sócios da empresa. Eles ainda deixaram claro que não houve nenhum tipo de briga ou confusão na saída do ex-Fazenda.

Gominho também não precisou pagar nenhuma multa contratual após sua saída, tanto por ter um modelo de contrato permissivo, quanto por sua relação de proximidade com Preta Gil, que faleceu em decorrência de complicações causadas pelo câncer.

Outros famosos que deixaram a Mynd

Engana-se quem pensa que Gominho foi o único a dar adeus a Mynd. Nos últimos meses, grandes nomes como a influenciadora Mari Maria e os ex-BBBs Thelma Assis e Gil do Vigor também saíram da empresa, migrando para a ViU Hub, nova agência da Globo.

Entretanto, João Silva, John Drops, Isabelle Nogueira, a banda Menos é Mais, Priscilla Alcantara, Vivi, Cara de Sapato e outros famosos se juntaram ao time de agenciados da empresa.