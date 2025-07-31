Pedro Scooby expõe crise financeira: “Ela me bancou”

O famoso revelou detalhes do ocorrido - Foto: Reprodução | Instagram

Pedro Scooby surpreendeu os fãs ao contar que passou por uma crise financeira no início de seu relacionamento com a atual esposa, a modelo Cíntia Dicker. O surfista afirmou que a ruiva era quem pagava as principais contas da casa.

“As pessoas falam o que não sabem. Quando comecei a namorar ela, falavam que ela só estava comigo por interesse. Quando começamos a namorar, ela tinha muito mais dinheiro que eu. Se bobear, ainda tem”, disse ele, em entrevista ao podcast ‘Alt Tabet’, do Uol.

O ex-BBB ainda revelou que pensava que a amada não era brasileira quando se conheceram. “Ela é modelo internacional, trabalha desde os 16 anos, fez desfiles para todas as marcas existentes. Quando vi ela pela primeira vez, achei que fosse gringa, porque estava em um banner na Times Square do tamanho de um prédio, de uma marca de lingerie”, disparou.

Provedora

Ao longo do bate papo, Scooby explicou que Cintia foi provedora da casa que eles moravam em Portugal por um bom tempo. “As pessoas não têm essa noção, haters não tem. É o contrário. Quando a gente começou a namorar, logo veio a pandemia, fui morar em Portugal e ela foi comigo. Como ela ganhou a vida inteira, ela ganhava em dólar, doía bem menos nela do que em mim”, contou.

“Ela foi a pessoa mais de boa do mundo, falou: 'Cara, ganho em dólar, deixa comigo'. Teve uns meses que eu estava bem fazendo conta para caramba, e ela. Ela bancou, foi a pessoa mais parceira do mundo. Ela é até hoje a minha parceira. Me comprou na baixíssima”, completou.

Atualmente, os dois são casados e moram no Brasil com a filha, Aurora, e com o filho mais velho de Pedro, Dom, fruto do antigo relacionamento dele com Luana Piovani, que também gerou os gêmeos Liz e Bem, que ficam com a mãe em Portugal.