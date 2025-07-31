Andressa Urach grava conteúdo adulto com irmã

A famosa introduziu a irmã no mundo do conteúdo - Foto: Reprodução | Instagram

Andressa Urach resolveu introduzir mais uma familiar na produção de conteúdo adulto para a web. Após gravar um vídeo de seu pai fazendo sexo com sua ex-sogra, a famosa contou que filmou sua irmã durante o ato sexual com um rapaz.

“Vou cuidar da carreira da Pâmela. Trouxe ela para perto de mim, porque ela tem esse interesse de iniciar”, disse ela durante uma entrevista ao programa programa Superpop, da RedeTV!, afirmando que o interesse partiu da própria irmã.

A ex-Fazenda ainda confessou que a agenda de gravações da irmã está lotada. “Hoje a Pâmela chegou, a gente já gravou. Ontem de noite ela chegou, a gente já gravou hoje. Tem gravação amanhã, depois de amanhã... Já tenho uma agenda bem cheia pra ela”, disparou.

Sincera, Pamela afirmou que a irmã escolheu um rapaz bem bonito para fazer par com ela. “Era um gato maravilhoso! Isso ajuda. [Andressa] escolheu muito bem, [ele é] querido e lindo”, confessou.

Madrinha Urach

Durante a entrevista, Andressa contou que está criando um novo projeto de agenciamento de carreira para mulheres que desejam trabalhar com a produção de conteúdo adulto em plataformas como Privacy e OnlyFans.

“Eu sou empreendedora, né? Eu tenho um projeto agora que se chama Madrinha Urach, porque tem meninas como ela [Pâmela] que não sabem como é o conteúdo adulto. Então, estarei assessorando elas”, afirmou.

A loira também reforçou que não trabalhará sozinha e possui uma equipe especializada ao seu lado. “Tenho uma equipe que vai cuidar da parte jurídica, da parte de assessoria, para orientar essas meninas que estão começando. Porque, infelizmente, no mercado tem muita gente pilantra, picareta, que engana”, concluiu.