Zé Felipe aciona a Justiça para investigar bens de Virginia Fonseca

Nova etapa judicial foca na divisão do patrimônio - Foto: Reprodução | Instagram

Dois meses após anunciar o fim do casamento com Virginia Fonseca, o cantor Zé Felipe entrou com uma nova ação na Justiça envolvendo a partilha de bens. De acordo com a jornalista Fabíola Reipert, o processo foi protocolado no dia 24 de julho na 6ª Vara da Família de Goiânia, em Goiás, e inclui um pedido de bloqueio de uma quantia milionária.

Embora o divórcio entre os dois já tenha sido assinado há cerca de um mês, a nova etapa judicial foca na divisão do patrimônio acumulado durante os cinco anos de relacionamento. No processo, Zé Felipe solicita uma apuração detalhada dos bens de Virginia, incluindo a apresentação de extratos bancários para análise.

A principal questão gira em torno de um montante estimado em R$ 200 milhões. O cantor solicita o bloqueio de metade desse valor, alegando que não teve participação ativa na administração dos bens ao longo da relação e que isso poderia ter resultado na omissão de parte do patrimônio.

Entre os bens registrados em nome de Virginia estão um avião particular, imóveis residenciais e comerciais, terrenos e outros ativos financeiros. Já Zé Felipe possui uma chácara, veículos e participações societárias — incluindo na empresa de cosméticos WePink, da qual Virginia também é sócia.

Pedido de divórcio

O processo de divórcio foi aberto no Tribunal de Justiça de Goiás para regularizar a guarda dos filhos do ex-casal, Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de oito meses. Zé Felipe não pediu a guarda exclusiva, mas quer oficializar a guarda compartilhada.

Eles anunciaram a separação em maio, após três anos de casamento. Mesmo depois de sair da casa que dividia com Virginia, o cantor continua morando no mesmo condomínio para ficar próximo dos filhos.



Separação

Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento no dia 27 de maio. Pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, os dois divulgaram a separação pelas redes sociais, reforçando que seguirão amigos e comprometidos com a criação dos filhos.

Na mensagem, o ex-casal destacou o respeito pela trajetória vivida e afirmou que a separação não diminui o valor da família construída. Virginia pediu compreensão ao público e disse que ambos optaram por ser honestos, em vez de manter aparências. “Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos”, declarou.

Eles também pediram que não sejam espalhadas histórias falsas sobre o término e garantiram que continuam unidos na missão de cuidar dos filhos. “Estamos prontos para cuidar dos frutos do nosso amor”, finalizou Virginia.