Leonardo rompe o silêncio após novo processo envolvendo calote

Leonardo travou uma nova batalha judicial - Foto: Divulgação

O cantor Leonardo travou uma batalha judicial com o empresário Jan Nicolau. O artista é acusado de reviver publicamente falsas acusações surgidas em 2005, quando o sertanejo teria acusado o empresário de passar cheques sem fundos como apoiador de um evento, ao vivo, no Programa do Faustão, da TV Globo.

Segundo Jan, Leonardo se desculpou, mas voltou ao assunto, recentemente, em menções ofensivas em podcasts e outros meios de comunicação.

De acordo com a coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, na última segunda-feira, 28, o artista apresentou sua defesa e afirmou que não fez qualquer novo comentário sobre o conturbado episódio e que nunca imputou qualquer conduta ilícita.

Além disso, Leonardo disse no documento que, em 2005, a fala “Ô Jean, manda meu dinheiro, safado”, foi genérica, não específica. Afirmou ainda que Jan Nicolau passou a ser associado à história por criação sua e da imprensa. Em outro momento, pontuou que o vídeo mais recente sobre o tema não menciona o nome de Jan, tão pouco configura nova ofensa.

No documento, Leonarda disse também que o caso já foi resolvido na Justiça no passado, quando Jan recebeu uma indenização da Rede Globo e de Fausto Silva pelos fatos, bem como uma retratação pública do artista.

Relembre a polêmica

Empresário do ramo imobiliário, Jan afirmou ter apoiado um evento cultural com shows em 2006 na cidade de Jaboticabal. Pouco depois de sua realização, Leonardo esteve no programa do Faustão, na Rede Globo, oportunidade em que o nome do autor da ação foi associado a um suposto calote com cheques sem fundo.

No programa, o sertanejo aproveitou para cobrar Jan Nicolau enquanto contratante dos shows. Na época, o empresário era vereador de Jaboticabal e foi acusado, ao vivo, de passar cheques sem fundos. Leonardo chegou a dizer: “Ô Jean, manda meu dinheiro, safado”.

No entanto, Jan não era contratante dos shows, mas sim um apoiador do evento. O contratante, na verdade, era Jean Marcelo Veronezzi. Na Justiça, chegou a ser comprovado que as acusações feitas contra o vereador eram falsas. Pouco tempo depois do programa do Faustão, inclusive, o músico chegou a pedir desculpas ao empresário em um show e admitiu estar errado.

Contudo, recentemente, Leonardo voltou a falar do episódio em podcasts, entrevistas e outros meios de comunicação. Diante disso, Jan decidiu processar Leonardo para que seja responsabilizado pelas novas inverdades espalhadas com seu nome, afirmando ter revivido danos e abalos morais até então distantes em sua vida.