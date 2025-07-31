Menu
LUTO

Gominho surpreende ao relatar experiência sobrenatural com Preta Gil

Apresentador afirma ter sentido presença da amiga durante visita à natureza

Por Beatriz Santos

31/07/2025 - 10:56 h | Atualizada em 31/07/2025 - 12:12
Gominho compartilhou um momento de forte emoção
Gominho compartilhou um momento de forte emoção -

Durante uma visita à cachoeira de Poço do Céu, na Serrinha do Alambari, no Rio de Janeiro, o apresentador Gominho compartilhou um momento de forte emoção ao afirmar ter sentido a presença espiritual de sua amiga Preta Gil, que faleceu no último dia 20 de julho, aos 50 anos, vítima de complicações causadas por um câncer.

Em relato publicado nas redes sociais, Gominho descreveu a experiência como uma conexão intensa com a natureza e com a memória da cantora. “Hoje fui na cachoeira ouvir o som das águas, deitado numa pedra, enquanto o sol me contemplava, senti o perfume dela em cada folha que chacoalhava”, escreveu.

Leonardo rompe o silêncio após novo processo envolvendo calote
De férias, Adriana Esteves e Vladimir Brichta desbravam cidade baiana
Irmã de Preta Gil detona padre que associou morte da cantora aos orixás

Ainda abalado, ele continuou o desabafo com uma reflexão sobre o luto e a forma como tem lidado com a ausência da amiga: “Sigo mantendo a festa enquanto choro pela estrada. Ainda bem que sua presença me guia em cada encruzilhada”.

Em entrevista à revista Caras Brasil, o apresentador também relembrou uma conversa íntima que teve com Preta pouco antes de sua morte. Segundo ele, revelou à cantora o desejo de participar de um reality show, como o Big Brother Brasil, com a intenção de se isolar. No entanto, a resposta da artista foi direta.

“Ela me proibiu. Eu falei para ela que queria ir para o ‘Big Brother’ e descansar: ‘Preciso descansar do mundo, assim’. Ela falou: ‘Viado, não arruma ideia. Pelo amor de Deus! Se eu não estivesse aqui para te defender…’ Ela vem com essas piadas”, disse, emocionado.

Gominho também falou sobre o processo de luto e como lidou com a perda. Ele contou que viveu um luto antecipado ao perceber a gravidade do estado de saúde de Preta Gil durante uma visita a Nova Iorque. “A gente era meio que quase um espelho. De verdade, mesmo! Então, eu cheguei lá, a olhei e falei [em pensamento]: ‘É, minha amiga vai embora. E é isso’”.

Após a morte, o apresentador passou duas semanas na casa da artista. “Foi muito puxado. Por isso que agora eu estou tão bem até para falar sobre isso. Sem remédio, sem nada, porque eu não tomo remédio”, finalizou.

Veja a publicação:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Gominho👽 (@gominho)

