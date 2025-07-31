De férias, Adriana Esteves e Vladimir Brichta desbravam cidade baiana

Adriana Esteves e Vladimir Brichta estão na Bahia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O casal Adriana Esteves e Vladimir Brichta estão de férias e escolheram a Chapada Diamantina, na Bahia, para descansar. Os atores estão hospedados na cidade de Mucugê.

Lá, além das paisagens montanhosas, os visitantes têm a oportunidade de conhecer e desbravar os casarios coloniais coloridos tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Adriana e Vladimir estão aproveitando bastante a estadia na cidade. Na quarta-feira, 30, o casal visitou o Projeto Sempre Viva, localizado no Parque Municipal de Mucugê.

Localizada às margens da estrada para Andaraí, a cerca de 10 minutos do centro da cidade, o local promove ações de preservação da flor Sempre Viva, espécie nativa que já sofreu com a exploração predatória na região.

O casal vai permanecer no destino pelos próximos dias e ainda vai conhecer o Poço Azul, Poço Encantado e a Cachoeira do Buracão, que tem uma queda d’água de 85 metros de altura. Para chegar ao local, é necessário pegar uma trilha de cerca de 6 km.



Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Adriana Esteves visita a Chapada Diamantina. Nos anos 1990, ela esteve em Lençóis durante as gravações da novela Pedra sobre Pedra, exibida pela TV Globo em 1992.

Novos caminhos

Após 36 anos de parceria com a Globo, Adriana Esteves dará um novo rumo à sua carreira. Com o fim de 'Mania de Você', que será transmitido na próxima sexta-feira, 28, a atriz se despede da emissora, encerrando seu vínculo fixo.

Ela, no entanto, continuará a atuar na Globo, mas por meio de contratos específicos para cada projeto. Adriana está confirmada na terceira temporada da série 'Os Outros', da Globoplay, que começará a ser gravada em abril.

Nos últimos anos, Adriana Esteves deu vida a grandes personagens, como nas novelas 'Avenida Brasil' (2012), 'Babilônia' (2015), 'Segundo Sol' (2018) e 'Amor de Mãe' (2019).