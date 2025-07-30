Menu
FENÔMENO

Atriz revela ter tido orgasmo durante treino de pernas: “Tão forte”

Artista surpreendeu seus seguidores com relato inesperado

Por Bianca Carneiro

30/07/2025 - 21:08 h
A atriz Thalita Souza surpreendeu seus seguidores ao revelar que teve um orgasmo durante o treino de pernas, fenômeno conhecido como coreorgasmo. A declaração foi feita justamente na véspera do Dia do Orgasmo, celebrado nesta quinta-feira, 31 de julho.

Thalita contou que a experiência foi intensa e inesperada. "Já tinha ouvido falar sobre isso, mas não imaginava que fosse tão forte o orgasmo desencadeado por exercícios físicos. Fiquei constrangida, mas acredito que ninguém tenha percebido, porque eu estava malhando pesado e é normal gemer quando se pega muito peso", disse a atriz.

Leia Também:

Vaza vídeo íntimo de Cezar Black com Jenny Miranda e modelo faz ameaça
Justiça nega censura e mantém grave acusação contra Virginia Fonseca no ar
Pablo toma difícil decisão após morte de assessora

O coreorgasmo é um fenômeno que ocorre quando a contração dos músculos durante exercícios, principalmente de pernas e abdômen, desencadeia um orgasmo. Estudos científicos já analisaram o tema.

Em 2011, pesquisadores da Universidade de Indiana (EUA) entrevistaram 370 mulheres entre 18 e 63 anos: 35% delas relataram já ter vivenciado um orgasmo durante o treino, e cerca de 60% disseram sentir algum tipo de prazer sexual enquanto se exercitavam.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Ver todas

x