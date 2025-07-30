Justiça nega censura e mantém grave acusação contra Virginia Fonseca no ar

Virginia Fonseca perde caso na justiça - Foto: Reprodução | Redes sociais

Virginia Fonseca sofreu um revés na Justiça em processo movido contra o youtuber Paullo R., que a acusou de estar envolvida em um caso de cegueira supostamente causado por um produto da sua marca, a We Pink.

O criador de conteúdo é marido de Lidiane Herculano, que afirma ter perdido a visão após usar um fortalecedor de cílios da marca. Segundo ela, o produto teria provocado queimaduras nas córneas. Desde então, Paullo passou a publicar nas redes sociais uma série de denúncias contra Virginia e a empresa.

Pedido foi negado

A influenciadora entrou com um pedido de tutela antecipada para que os vídeos fossem removidos das plataformas digitais e que seu nome, assim como o da marca, não fosse mais citado. No entanto, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a Justiça decidiu adiar a análise da liminar solicitada. A decisão foi publicada no último dia 18 de julho.

O juiz entendeu que não há, até o momento, provas suficientes que comprovem o direito de Virginia sobre a remoção do conteúdo, mantendo, assim, as publicações no ar.

Além disso, foi determinada a expedição de ofício ao Google, responsável pelo YouTube, solicitando informações que possam identificar o administrador da página “Paullo R.”.