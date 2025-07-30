PERDEU
Justiça nega censura e mantém grave acusação contra Virginia Fonseca no ar
Cliente afirma ter ficado cega ao utilizar produto da We Pink
Por Agatha Victoria
Virginia Fonseca sofreu um revés na Justiça em processo movido contra o youtuber Paullo R., que a acusou de estar envolvida em um caso de cegueira supostamente causado por um produto da sua marca, a We Pink.
O criador de conteúdo é marido de Lidiane Herculano, que afirma ter perdido a visão após usar um fortalecedor de cílios da marca. Segundo ela, o produto teria provocado queimaduras nas córneas. Desde então, Paullo passou a publicar nas redes sociais uma série de denúncias contra Virginia e a empresa.
Leia Também:
Pedido foi negado
A influenciadora entrou com um pedido de tutela antecipada para que os vídeos fossem removidos das plataformas digitais e que seu nome, assim como o da marca, não fosse mais citado. No entanto, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a Justiça decidiu adiar a análise da liminar solicitada. A decisão foi publicada no último dia 18 de julho.
O juiz entendeu que não há, até o momento, provas suficientes que comprovem o direito de Virginia sobre a remoção do conteúdo, mantendo, assim, as publicações no ar.
Além disso, foi determinada a expedição de ofício ao Google, responsável pelo YouTube, solicitando informações que possam identificar o administrador da página “Paullo R.”.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes