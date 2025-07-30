Menu
AMIZADE?

Atriz da Globo expõe troca de mensagens com Justin Bieber

A artista contou detalhes sobre sua relação com o astro internacional

Por Franciely Gomes

30/07/2025 - 13:17 h
Justin segue a jovem na web
Justin segue a jovem na web -

Seguida por Justin Bieber no Instagram, Cecília Chancez abriu o jogo sobre sua interação com o cantor nas redes sociais. A atriz da Globo contou que ficou surpresa com a atitude do astro internacional e que costuma trocar mensagens com ele.

“Foi algo que foi uma surpresa para mim, mas, ao mesmo tempo, algo que me deixou muito orgulhosa. Meu trabalho está sendo reconhecido dessa forma, fiquei muito feliz mesmo”, disse ela, em entrevista à revista Quem.

“Já trocamos mensagens, interações, mas realmente interações de pessoas que se seguem, que curtem a arte um do outro. Foi isso mesmo”, completou ela, que está no ar com a personagem Dara, na novela Dona de Mim, da TV Globo.

A jovem ainda reforçou que se sente feliz em ver seu trabalho sendo reconhecido por um artista tão grande quanto Justin. “Isso não só significa que posso chegar ainda mais longe como artista, mas que posso também alcançar pessoas que admiro. A nossa conexão é totalmente artística”, disparou.

“O Justin sempre foi uma das minhas referências e hoje ter esse prestígio da parte dele é algo muito bacana para mim como artista. É aquele tipo de coisa que a gente nunca espera e quando você vê, já aconteceu”, concluiu.

