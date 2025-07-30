Prefeita baiana que beijou Belo volta a protagonizar polêmica

Belo e Tânia Yoshida, prefeita de Conceição do Jacuípe - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A prefeita de Conceição do Jacuípe, Tânia Yoshida (PSD), que viralizou ao beijar o cantor Belo durante um show no São João, voltou a protagonizar uma polêmica nas redes sociais. A chefe do Executivo municipal respondeu com “ironia” um comentário de um morador da cidade.

A gestora, que semanalmente apresenta os projetos do município e responde a questionamentos de moradores, sugeriu a um homem, que solicitava a troca de uma lâmpada nas proximidades da sua casa, que substituísse, ele mesmo, o equipamento de um poste, durante o período de chuva na cidade, após citar a pergunta ao vivo.

“O outro está aqui está reclamando de uma lâmpada. Por que não sobe e troca a lâmpada, com os fios de alta tensão? Vá trocar a lâmpada chovendo. ‘Tá’ pensando que o funcionário mesmo com o EPI, chovendo, não pode sofrer uma descarga e vir a óbito? Vá lá você", disse a gestora municipal.

Além disso, a prefeita completou que sabia quem havia feito o pedido e sugeriu para que a pessoa comprasse a lâmpada para ser trocada. "Se você está só em casa dormindo, vá lá e aconselho: Se não tem EPI, bote uma sandália mas eu não vou arriscar a vida de funcionário. Então, compre a lâmpada e você mesmo coloque. Eu sei quem foi!”, disparou Tânia Yoshida.

Prefeita nega omissão

A prefeita negou que tenha ocorrido omissão da parte dela e afirmou que a “ironia” da fala aconteceu em resposta a um desrespeito sofrido em outro momento. Segundo ela, o mesmo morador da live havia direcionado xingamentos a ela durante os festejos juninos na cidade.

"A afirmação foi uma crítica irônica dirigida a um cidadão específico, que, em ocasiões anteriores, já havia desrespeitado publicamente a prefeita, proferindo ofensas misóginas e de baixo calão, e que estava fazendo uso de canal público para propagar ironias e ataques pessoais", diz o posicionamento enviado ao g1.

Tânia Yoshida disse também que mantém uma atuação pautada na transparência, responsabilidade e respeito aos cidadãos, “sempre resguardando a legalidade e a segurança das ações administrativas”.

"A gestora tão somente esclareceu de forma técnica e responsável, que os serviços de manutenção da iluminação pública estavam sendo temporariamente postergados em razão das fortes chuvas que atingiam a região, considerando os riscos à vida e à integridade física dos servidores municipais, mesmo com o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)”, completa.

Beijo em Belo

A prefeita de 71 anos viralizou nas redes sociais após beijar o cantor Belo em Conceição do Jacuípe. A cena aconteceu durante um show em comemoração ao São João da cidade. Yoshida se declarou fã de Belo e pediu um beijo, que foi atendido.

Quem é Tânia Yoshida?

Tânia Yoshida nasceu na zona rural de Conceição do Jacuípe e, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), esse é o seu quarto mandato como prefeita da cidade. Ela cresceu no município e se mudou para a capital baiana aos 16 anos. Em Salvador, trabalhou como feirante e se tornou empresária do ramo de hortifruti.

A primeira candidatura de Tânia à prefeitura foi em 1996, quando foi eleita pela primeira vez. Ela também foi eleita em 2008, 2020 e 2024. Nos anos de 2012 e 2016 Tânia se candidatou ao cargo, mas não foi eleita.