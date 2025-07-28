Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
DEU RUIM

Belo é chamado de pai por filho da namorada e revolta ex: “Doente”

O cantor foi detonado publicamente pelo ex da influenciadora

Por Franciely Gomes

28/07/2025 - 20:50 h
Rayane e Belo estão juntos há alguns meses
Rayane e Belo estão juntos há alguns meses

Belo teve seu nome envolvido em uma nova polêmica nas redes sociais nesta semana. Namorada do cantor, Rayane Figliuzzi afirmou que o filho dela, de 5 anos de idade, chama o padrasto famoso de pai.

“Ele chama (o Belo) de papai Marcelo. Ele fala que tem dois papais. Ele diz: ‘meu outro papai e meu papai Marcelo’. A gente quer que a criança esteja sempre feliz, realizada, entende? Ter dois pais ou duas mães é uma bênção. Fico muito grata por esse amor. Ele (Belo) é um padrasto sensacional”, disse ela em entrevista ao portal de Leo Dias.

A declaração acabou viralizando na web e chegou até o pai da criança, Junior Navarro, que não gostou nem um pouco do que leu. Ele fez um post em seu perfil do Instagram e afirmou que a ex está se vendendo por dinheiro, pois atualmente mora com Belo em uma mansão.

“O que o dinheiro não faz com as pessoas, né? Envolver meu próprio filho pra se promover... Pior que tem gente que acredita em algumas mentiras! Quem conhece essa doente deve ficar rindo das coisas que saem na internet. Se eu falar 10% a máscara dela vai cair rapidinho”, disse ele.

Ligações ignoradas

Junior ainda contou que tentou contatar Rayane após a viralização do corte da matéria, mas não obteve sucesso ao falar com a ex. “Hoje, quando acordei e me mandaram o corte da matéria, eu chamei a mãe do Zion pra conversar e se retratar. Mas a suposta fama já subiu pra cabeça e nem deu atenção, nem respondeu…”, revelou.

No entanto, a moça só o respondeu após ele ameaçar expor detalhes da vida íntima dela para o jornalista Leo Dias. “Agora que Leo Dias falou que vai publicar minha declaração, ELA já ligou, as duas assessoras também, o papa ligou, o Lula tá ligando”, disparou.

“Como pode, no sigilo, na educação, no bom senso, ninguém consegue agir, né? Falou que vai pra internet tudo muda. Que nojo. Povo faz tudo pela fama, se vende, se rende e se submete a cada coisa”, concluiu.

