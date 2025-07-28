Menu
NOVO AMOR?

Separação de Carlinhos Maia tem pivô feminina e virada sexual

Um dos supostos motivos do término do famoso veio à tona na web

Por Franciely Gomes

28/07/2025 - 18:10 h
Carlinhos Maia e Lucas juntos
Carlinhos Maia e Lucas juntos -

O fim do relacionamento de 15 anos de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães ganhou uma reviravolta nesta segunda-feira, 28. Segundo informações do programa Fofocalizando, do SBT, uma influenciadora teria sido a pivô do divórcio do casal.

Apresentadora da atração, Thayse Teixeira alegou que Carlinhos teria se interessado amorosamente por Eduarda Luvisneck, conhecida como Duda, após conhecê-la nas redes sociais. Os dois chegaram até a participar de algumas lives juntos no TikTok, onde em uma delas o famoso assumiu sua paixão. “Convencido, né?”, respondeu a moça na ocasião.

Post de Duda no Instagram
Post de Duda no Instagram | Foto: Reprodução | Instagram

Duda, que possui mais de 50 mil seguidores no Instagram, também já esteve em uma das casas que Carlinhos e Lucas moravam. Na época, o apresentador chegou a brincar sobre a proximidade do marido com a moça, demonstrando ciúmes.

“Essa aqui é a famosa Duda, né? Os meus fã-clubes, CarLus me atualizam muito sobre você, viu?”, disse Lucas na gravação. “Não, mas é só amizade! Fala aí pro povo, a gente é amigo galera!”, afirmou Duda. “Cheguei pra cá pra ver esse baile todo, pra marcar esse território”, completou Lucas.

Entretanto, Carlinhos Maia e Duda não estão juntos e ele segue solteiro após o fim do casamento com Lucas, que foi anunciado publicamente no último sábado, através de um post no Instagram.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Carlinhos Maia (@carlinhos)

Bissexualidade

O suposto amor platônico de Carlinhos por Duda acabou repercutindo nas redes sociais e causou dúvidas aos internautas, já que o influenciador era assumidamente homossexual.

Leia Também:

Virginia expulsa Lucas Guedez após briga: "Pega suas coisas"
Didi e Xuxa? Saiba detalhes sobre o romance dos famosos
Cantora denuncia proposta sexual em troca de oportunidade

Contudo, o portal de Leo Dias afirmou que a descoberta de Carlinhos como um homem bissexual, que gosta de homsns e mulheres, teria sido o principal motivo do fim do casamanto dele com Lucas.

Em entrevista ao veículo de comunicação, o famoso confessou que está se adaptando a essa nova fase e negou um atual romance com Duda. “Me reconheci como bissexual e estou me permitindo viver isso agora”, afirmou ele, reforçando que está solteiro no momento.

