Didi e Xuxa? Saiba detalhes sobre o romance dos famosos

Os dois se conhecem há mais de 30 anos - Foto: Reprodução | Instagram

Renato Aragão deu um fim aos boatos de que teria se envolvido amorosamente com Xuxa Meneghel. Intérprete do icônico personagem Didi Mocó, o humorista contou detalhes sobre sua relação com a apresentadora.

“Ela sempre foi minha amiga e para sempre vai ser. Falar [que tivemos um caso] é fácil, comprovar é difícil. Ela é muito querida por nós, por todo mundo. Meu caso de amor com a Xuxa é eterno”, disse ele em entrevista ao podcast Inteligência Ltda, deixando claro que os dois são apenas amigos.

Esposa do famoso, Lilian Aragão também participou da entrevista e reforçou que nunca sentiu ciúmes da ‘Rainha dos Baixinhos’. “Ela entrava, subia a escada e ia dar um beijo e um abraço no Renato. Dava um beijo e um abraço em mim, e ia embora. Quem ama meu marido, eu amo em dobro”, afirmou.

“Eu amo a Xuxa, ela é muito importante na nossa vida. [Renato] sempre foi apaixonado por ela, gosta dela, e ela sempre honrou essa amizade, nunca deixou a gente na mão”, completou a mãe da Livian Aragão.

Amizade eterna

Os boatos de romance entre os dois surgiram pela primeira vez nos anos 80, quando Xuxa começou a participar das produções dos Trapalhões, grupo de humoristas comandados por Renato.

Xuxa começou fazendo participações especiais nos filmes do humorista, como “O Trapalhão na Arca de Noé”, de 1983, e passou a se tornar personagem frequente das produções protagonizadas pelo famoso.

Entretanto, os dois não passavam de bons amigos e cultivam uma boa relação há mais de 30 anos. Atualmente, Xuxa é casada com o ator e cantor brasileiro Junno Andrade, com quem está desde 2012.