EITA!

Vaza vídeo de ex de Mano Brown em momentos íntimos com mulher

Eliane Dias alegou que imagens são falsas

Por Beatriz Santos

28/07/2025 - 14:00 h
Eliane Dias afirmou que os vídeos foram feitos com inteligência artificial
A empresária Eliane Dias, ex-esposa do rapper Mano Brown, voltou a ser assunto nas redes sociais após o vazamento de vídeos que mostram momentos íntimos com a empreendedora Daniele Coelho.

O conteúdo, divulgado pela coluna Fábia Oliveira, mostra as duas mulheres se beijando e trocando declarações de amor, como “não aguento mais ficar sem ver você”, segundo a publicação.

Na semana passada, a mesma coluna já havia revelado o suposto relacionamento entre as duas. À época, Mano Brown se pronunciou e afirmou que ele e Eliane estão separados “há anos”. Eliane, por sua vez, alegou que as fotos divulgadas eram “falsas” e teriam sido geradas por inteligência artificial, segundo declaração ao jornalista Erlan Bastos.

Com a divulgação dos vídeos, Daniele Coelho confirmou o relacionamento e reforçou que não havia qualquer manipulação nas imagens. “Eu realmente tive um relacionamento com a Eliane. Conheço ela desde 2010. O Pedro Paulo sabe de tudo. Eliane é a mãe dos filhos dele, pronto. Eliane foi a única mulher que eu amei e amo, mas eu terminei o relacionamento com ela porque eu cansei de tanta mentira. Ela vive uma vida de mentira”, disse a empreendedora.

Sobre a possibilidade de os vídeos terem sido manipulados por IA, Daniele ironizou: “Isso [vídeo] IA não faz”. Ela também negou ser a responsável pela publicação das fotos nas redes sociais, alegando ter sido vítima de um ataque hacker.

Segundo Daniele, o fim da relação aconteceu por conta da resistência de Eliane em tornar o namoro público. “Não fui eu que postei, mas eu não queria esconder o relacionamento. Por isso eu quis terminar. Ficou parecendo que eu queria usar a imagem ou manchar a imagem de alguém, isso nunca foi meu objetivo. Quero só que saibam que não estou traindo ninguém, não roubei a mulher de ninguém”, declarou.

