REENCONTRO

Ex-marido de Preta Gil reencontra família da cantora: “Vida louca”

Preta Gil morreu no último dia 20

Por Edvaldo Sales

28/07/2025 - 12:07 h
Preta morreu aos 50 anos vítimas de um câncer
Preta morreu aos 50 anos vítimas de um câncer -

O primeiro marido de Preta Gil, que faleceu no último dia 20, e pai do único filho da cantora, Francisco Gil, Otávio Müller, se reencontrou com a família da cantora. Nesse domingo, 27, o ator postou uma foto nos stories do Instagram.

No clique, ele aparece ao lado de Francisco, da diretora Amora Mautner, do escritor e cantor Jorge Mautner, Gilberto Gil e Flora Gil. Na legenda da publicação, Otávio Müller escreveu: “Minha vida aqui, nessa foto. Só com muito amor para seguir nessa vida louca”.

Veja a publicação:

Foto publicada por Otávio Müller
Foto publicada por Otávio Müller | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Preta Gil revelou que se apaixonou por Otávio ao vê-lo como Sardinha da novela ‘Vale Tudo’, exibida em 1989, quando ela tinha 15 anos. O encanto pelo personagem a levou a se aproximar do ator, 10 anos mais velho que ela, e iniciar um relacionamento. O casamento foi breve, entre 1994 e 1995. Francisco nasceu em janeiro de 1995, quando Preta tinha 20 anos.

Segundo a cantora, ela e Otávio tinham virado mais amigos do que um casal. Ao longo dos anos, os dois mantiveram uma boa relação, incluindo a criação do único filho da artista.

Preta Gil e Otávio Müller
Preta Gil e Otávio Müller | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Otávio esteve no velório de Preta, amparando o filho, Francisco. Os dois acompanharam lado a lado a saída do caixão, que foi colocado em um carro aberto do Corpo de Bombeiros.

Velório de Preta Gil e fé

A última sexta-feira, 25, foi marcada por emoção e espiritualidade no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, onde aconteceu o velório de Preta Gil. Em um gesto simbólico, muitos dos presentes escolheram vestir branco, cor que carrega significados profundos tanto na fé quanto na cultura brasileira.

No Candomblé, religião à qual Preta era ligada, o branco representa paz e proteção espiritual. Além disso, a cor é associada à purificação.

Vale lembrar também que sexta é o dia dedicado à Oxalá. Em várias religiões afro-brasileiras, como o Candomblé e a Umbanda, o branco é a cor associada ao orixá, considerado o pai de todos e símbolo da paz, pureza e criação.

Entre os que optaram pelo branco estavam o filho da cantora, Francisco Gil, a namorada dele, a ex-BBB Alane Dias, a primeira-dama Janja Lula da Silva, e as atrizes Malu Mader, Claudia Abreu e Alice Wegmann. A escolha coletiva ajudou a transformar a despedida em um momento de serenidade e conexão espiritual.

x